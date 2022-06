Le Nor Seround manifeste

Jeudi 16 juin, quelques jeunes de la FRA Nor Seround sont venus manifester devant la Service culturel de l’ambassade d’Azerbaïdjan, avenue Charles Floquet dans le 7e arrondissement de la capitale, pour dénoncer la diffusion du film de propagande « La » route vers le Kharabagh », sur l’affiche duquel on peut voir un panneau indiquant la direction de « Şuşa ».



Après que le service de sécurité des lieux ait arraché des affiches auto-collantes appliquées sur les vitres du centre culturel, des altercations verbales entre les deux parties ont eu pour effet de d’échauffer l’atmosphère. Un peu plus tard les jeunes du Nor seround ont été contraints de quitter les lieux avec l’arrivée des forces de l’ordre, non sans avoir dénoncé vivement les mensonges de l’Azerbaïdjan et au slogan « Shushi est à nous pas à Bakou ! »





Photos : captures d’écran d’une vidéo réalisée par le Nor Seroud