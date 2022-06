Trois lutteurs Arméniens ont remporté des médailles de bronze aux Championnats d’Europe juniors de lutte libre à Bucarest

Les lutteurs d’Arménie ont remporté trois médailles de bronze au Championnat d’Europe de lutte libre des moins de 17 ans à Bucarest (Roumanie).

Sasha Petrsyan a lutté contre un représentant de la Turquie dans la lutte pour la médaille de bronze et a gagné par 12-0.

Artavazd Harutyunyan (55 kg) a battu son rival italien avec un score de 10 : 0 et a de nouveau remporté une médaille de bronze.

Narek Nikoghosyan (65 kg) a battu le lutteur moldave 9 : 3 dans la lutte pour la médaille de bronze.

L’autre représentant de l’Arménie Narek Hakobyan avait auparavant battu son rival ukrainien et atteint la finale, où il affrontera le lutteur azéri.

Arman Harutyunyan (45 kg) se battra pour la médaille de bronze.

Krikor Amirzayan