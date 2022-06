Les États-Unis attachent de l’importance à l’élargissement de la coopération avec l’Arménie affirme Karen Donfried

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu la secrétaire d’État adjointe américaine en charge des Affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried, informe le service de presse du Cabinet du Premier ministre arménien.

Le Premier ministre arménien a affirmé accorder une grande importance au développement continu et à l’élargissement des relations arméno-américaines, notant que la visite de Karen Donfried est une autre occasion de discuter des questions à l’ordre du jour bilatéral. Nikol Pachinian a salué le soutien américain à la promotion efficace des réformes démocratiques engagées par le gouvernement arménien, ajoutant que le développement de la démocratie est l’une des priorités les plus importantes de l’Exécutif.

Karen Donfried a noté que le corps administratif américain attache également de l’importance à l’élargissement et au renforcement de la coopération avec l’Arménie dans divers domaines, donc le soutien au développement des institutions démocratiques en Arménie sera continu.

Les interlocuteurs ont également évoqué les processus en cours dans la région du Sud-Caucase, le règlement du conflit du Haut-Karabagh, les activités de la Commission sur la démarcation et la sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le Premier ministre a souligné l’importance de renforcer la stabilité dans la région et la nécessité d’une réponse adéquate de la communauté internationale aux déclarations et actions provocatrices qui compromettent la stabilité régionale.

Nikol Pachinian a également souligné le rôle clé des États-Unis en tant que coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE, attachant de l’importance au processus de règlement global du conflit du Karabakh conformément au format de coprésidence du Groupe de Minsk. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan