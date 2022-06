Un dolma de 150 mètres sera réalisé pendant le Festival du Dolma demain sur le site archéologique de Zvartnots

Le 11e Festival du Dolma aura lieu demain dimanche 19 juin sur l’espace de la réserve-musée historique et culturelle de Zvartnots. Sedrak Mamoulyan, président de l’association « Développement et préservation des traditions culinaires arméniennes », a déclaré que le nombre de pavillons augmente chaque année. 27 équipes participent au festival-concours cette année. Une des équipes a décidé de faire un dolma de 150 mètres. Environ 70 types de dolma seront exposés dans les pavillons.

Les équipes se disputeront les nominations de plusieurs prix dont la « Meilleure idée » ou « Meilleur goût » ou « Meilleure présentation ». Le participant bénéficiant de la meilleure note recevra le Grand Prix. Les restaurateurs, les représentants du service, les cuisiniers et les particuliers de Gumri et de Tsakhkadzor s’affronteront. Les participants présenteront du poisson, de la pomme de terre, des dolmas de chanvre et d’autres plats préférés. Il y a aussi des équipes qui feront du baklava et d’autres sucreries.

Sedrak Mamoulyan affirme que cette année est également une année spéciale en ce sens qu’il y aura de la cuisson au lavash, de la fabrication de baklava, de la poterie et d’autres cours de maître.

Le Festival du Dolma a lieu pour la troisième année consécutive dans la réserve-musée historique et culturelle de Zvartnots. Selon Sedrak Mamoulyan, le but de la tenue de tels événements dans des sites historiques et culturels est de présenter les monuments culturels arméniens aux touristes.

Il évoque l’importance d’organiser un tel festival qui débuta 2011. Il avait été décidé d’organiser un festival du dolma, suite au discours du président azéri Ilham Aliev qui voulait récupérer la paternité du dolma…

« Se référant aux particularités culturelles de leur pays, il a dit que les Arméniens volent leur histoire, ainsi que leur cuisine, puis il a évoqué la dolma. (…) À partir de cette année-là, nous avons commencé à organiser un festival de dolma entièrement arménien, d’abord pour sauver le plat traditionnel, festif. De plus, les festivals culinaires sont largement acceptés dans le monde, ce qui contribue au développement du tourisme dans le pays. Nous visons également à accroître l’attractivité de notre pays, à créer un environnement touristique » a déclaré S. Mamoulyan. En affirmant que l’objectif était attent. Le nombre de participants est généralement de l’ordre de 3 à 5 000, mais en 2017 fut établi un record, avec jusqu’à 30 000 participants. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan