Une citoyenne de l’Artsakh arrêtée pour trahison des secrets de l’Etat…pour 400 dollars et quelques parfums de luxe offerts par les services azéris

Un nouveau cas de haute trahison de l’Etat a été révélé par le Service de sécurité nationale de la République de l’Artsakh.

À la suite des mesures de reconnaissance opérationnelles effectuées par le Service de sécurité nationale de la République de l’Artsakh, des informations ont été reçues selon lesquelles en mai 2021, une citoyenne de la République de l’Artsakh, employée dans l’administration de l’État, A.H, qui s’est présentée comme un employée d’une université de recherche étrangère via le réseau social Facebook et a contacté un représentant d’un service spécial étranger, qui lui a proposé de recueillir des informations sur la situation en République d’Arménie en contrepartie d’une somme.

Acceptant son offre, AH a commencé à fournir à l’ennemi des informations sur la situation en Artsakh, les programmes sociaux, les citoyens étrangers visitant l’Artsakh, etc. Quelque temps plus tard, le 23 octobre 2021, à l’invitation et au financement d’un officier des services spéciaux étrangers, A.H. est parti à Kiev en Ukraine ou elle a rencontré deux services spéciaux étrangers, a reçu d’eux 400 dollars pour les informations qu’elle avait déjà fournies et un parfum coûteux et a accepté de continuer à leur fournir des informations intéressantes pour 300 dollars par mois.

Après son retour de Kiev, A.H. a continué sa mission. Le 28 janvier 2022, A.H. est parti pour la Géorgie, à Tbilissi, où elle a reçu 1 500 dollars lors d’une rencontre avec les agents ennemis. Elle a signé un contrat de coopération avec eux, ainsi que des cadeaux coûteux, du parfum, un sac, un téléphone Iphone 11 avec un programme spécial, à travers lequel elle a transféré d’autres informations recueillies.

Elle a donné des informations sur les troupes, les incidents à la frontière arméno-azérie, le nombre de citoyens de l’Artsakh déplacés de force à cause de la guerre, le soutien de l’État à ces derniers, l’atmosphère en Artsakh et certains processus qui ont considérablement porté atteinte à la sécurité extérieure de l’Artsakh. Source Artsakhpress.

Krikor Amirzayan