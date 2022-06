France 5 demain soir : Arménie, les résistants du Caucase dans la série des « Routes de l’impossible »

Demain dimanche 19 juin à 20h55 France 5 rediffusera dans la série des « Routes de l’impossible » le reportage sur l’Arménie, intitulé « Arménie, les résistants du Caucase ». Un documentaire français de 48 minutes réalisé en 2019 Réalisé par Julien Boluen et Jean-Christophe Brisard.

Résumé de l’épisode effectué par Télé Loisirs :

En Arménie, l’un des pays le plus enclavés au monde au croisement de l’Asie et de l’Europe, il est particulièrement difficile de se déplacer en raison de l’état des routes enneigées, du relief accidenté – 90 % du territoire de cette petite république du Caucase s’élève au-dessus de 1000 mètres – et de la météo peu clémente. Les Arméniens doivent souvent s’en remettre à Dieu pour traverser ce pays d’Asie sans encombre. Mais ils refusent de se laisser abattre et se serrent les coudes face à l’adversité.



L’avis de la rédaction :

Bon

Un documentaire intéressant et dépaysant sur un pays mal connu, l’Arménie, l’un des plus enclavés au monde. S’y déplacer relève de l’exploit. Les routes, mal entretenues, sont presque impraticables et les conditions météo sont difficiles. Pourtant, des hommes bravent le danger et font preuve de courage, de ténacité, mais également d’une belle solidarité. Une leçon d’espoir.

https://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/r3570-les-routes-de-limpossible/15866065-armenie-les-resistants-du-caucase/

Krikor Amirzayan