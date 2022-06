Yessaï Karapetian en concert

Crédit photo : Blakhat

Dans le cadre du Jazz Festival de la Défense (20 au 26 juin sur le Parvis), le composeur et pianiste Yessaï Karapetian se produira samedi 25 juin de 20h30 à 21h30 (première partie du concert de Herbie Hancock).

L’artiste, auteur d’un premier album en début d’année, sera notamment accompagné de son frère Marc à la basse.

Yessaï est le premier album solo du pianiste et compositeur franco-arménien Yessaï Karapetian. Après des prestations live remarquées avec Guillaume Perret (A Certain Trip, 12 levers de Soleil) ou au sein du trio Onefoot, Yessaï Karapetian vole désormais de ses propres ailes, bien décidé à faire des étincelles.

Magnétiques et puissantes, les neuf compositions de l’album prennent autant aux tripes qu’aux cortex. Des morceaux d’art souvent fascinants, parfois déroutants, mais toujours virtuoses. Neuf titres portés par une dream team de haut niveau, qui entoure le musicien en studio et en live. À la basse, on retrouve Marc Karapetian, le frère du leader, qui enregistre et se produit également avec l’inégalable Tigran Hamasyan. Théo Moutou officie à la batterie, tandis qu’on se délecte des notes du guitariste Gabriel Gosse (un génie que l’on retrouve chez Christian Scott, Eddy de Pretto ou encore Katerine). Le saxophoniste Mounir Sefsouf vient compléter la formation cosmopolite et iconoclaste imaginée par Karapetian.

Cinq jeunes musiciens français à l’état d’esprit conquérant, originaires d’Arménie, de Guadeloupe, de la Réunion et d’Algérie, rencontrés sur les bancs du CNSMDP, et pour qui la musique et l’humain ne font qu’un.

Yessaï Karapetian : piano

Stephen Byth : saxophone

Hugo Van Rechem : mandoline électrique, violon

Marc Karapetian : basse

Tamino Edener : batterie

Entrée libre. Plus d’infos sur le site