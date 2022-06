Mise en garde de Stepanakert : les services spéciaux azéris diffusent de fausses informations sur Facebook en Artsakh

Le Service de sécurité nationale de la République de l’Artsakh a publié une déclaration appelant la population à s’abstenir de diffuser des informations suspectes et à ne suivre que les informations officielles.

Le Service de sécurité nationale de la République de l’Artsakh, poursuivant les fonctions et les pouvoirs qui lui sont attribués par la législation dans le domaine de la sécurité de l’information, informe que les services spéciaux azéris continuent de diffuser de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux de l’Artsakh via de faux comptes arméniens et tentent de créer une atmosphère de peur.

Le NSS de l’Artsakh prend les mesures appropriées pour prévenir d’éventuels développements.

« Nous vous appelons à ne pas céder aux fausses nouvelles, à vous abstenir de diffuser des informations suspectes, à discuter sur les réseaux sociaux, et ne suivre que l’actualité officielle » indique le communiqué. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan