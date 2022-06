Vladimir Poutine : nous souhaitons que la situation en Arménie soit stable garantissant son développement

Le président arménien Vahagn Khatchatourian, qui se trouve à Saint-Pétersbourg en visite de travail, a rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Le président russe a affirmé lors de cette rencontre : "Je suis très heureux de vous rencontrer. J’espère que vous n’avez pas regretté d’être venu participer au Forum économique de Saint-Pétersbourg.

Nous organisons cet événement depuis 25 ans, au moins c’est devenu une ligne directrice pour notre pays, la Russie. J’espère aussi pour nos partenaires.

L’Arménie n’est pas seulement notre partenaire, c’est notre allié stratégique, nous l’apprécions. Nous comprenons tout ce qui se passe en Arménie aujourd’hui, autour de l’Arménie. Nous sommes déterminés à développer notre partenariat. Nous souhaitons que la situation dans le pays soit stable et garantisse le développement.

J’espère que notre réunion d’aujourd’hui y contribuera également.

Alors, je suis content de vous accueillir".

Le président de l’Arménie Vahagn Khatchatourian l’a particulièrement apprécié.

Il dit à Vladimir Poutine : "J’étais à Saint-Pétersbourg il y a longtemps. J’ai beaucoup visité pendant les années de l’Union soviétique, c’était des années 1980 à 1992. C’est l’occasion de voir comment la ville a changé et je peux donner un bilan en tant qu’ancien maire d’Erevan et pour mentionner que la ville a vraiment l’air très bien, si propre, si belle.

Quant à la conférence de Saint-Pétersbourg, j’y assiste pour la première fois, mais en tant qu’économiste je l’ai toujours suivie, je l’ai beaucoup appréciée, car il y a des discussions très intéressantes sur le plan économique. Merci pour l’invitation.

Le peuple arménien apprécie vos efforts visant au règlement du conflit du Haut-Karabakh. Je peux dire que vos efforts pour mettre fin à la guerre sont appréciés non seulement par moi personnellement, mais je sais aussi que le peuple arménien l’apprécie. Il est très possible que la guerre soit arrêtée. Il est très important pour nous que les accords conclus soient respectés.

Je considère qu’il est inutile de mentionner notre amitié historique, car lorsque les relations sont fraternelles, il n’est pas nécessaire de dire que vous êtes un bon frère ou que vous êtes un mauvais frère. Les relations fraternelles sont comme ça, l’essence et la philosophie sont comme ça, c’est tout, c’est la confiance, c’est la sincérité, c’est des plans communs et des actions communes qu’il faut continuer à mettre en œuvre. C’est ma position en tant que citoyen, en tant qu’individu, en tant qu’approche du président, bien sûr, cela m’aide.

Je suis convaincu que nos relations vont se développer à l’avenir. Nous devons la soutenir."

Un large éventail de questions à l’ordre du jour arméno-russe ont été abordées lors de la réunion. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan