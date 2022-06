L’Azerbaïdjan et la Turquie surveillent de près la guerre de Poutine en Ukraine

Cette analyse alarmante a été publiée sur un think tank américain.

Les derniers efforts du président Vladimir Poutine pour conquérir l’Ukraine ont maintenant presque quatre mois. L’assaut initial de la Russie a échoué mais, comme Bill Roggio du Long War Journal l’a signalé dès le début, encourager l’Ukraine n’est pas une stratégie, d’autant plus que la Russie va écraser l’Ukraine et dépasser la détermination de l’Occident, assailli par les inquiétudes du président Joe Biden concernant l’escalade et le mercantilisme européen. Les récents commentaires de l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger donnent à Poutine l’espoir de réussir son pari.

L’Occident peut compartimenter le conflit, mais ce qui se passe en Ukraine ne reste pas en Ukraine. Alors que Poutine défie les règles de l’ordre libéral de l’après-guerre et est sur le point de réussir, d’autres dictateurs semblent prêts à reproduire sa stratégie pour s’emparer de leurs propres terres.

Prenons l’exemple de l’Azerbaïdjan. S’exprimant lors de l’ouverture du IXe Forum mondial à Bakou le 16 juin, le dictateur azéri Ilham Aliyev a de nouveau menacé de lancer une guerre d’agression contre l’Arménie proprement dite. « En novembre 1920, six mois après la soviétisation de l’Azerbaïdjan, les autorités soviétiques ont pris la partie historique de notre pays, le Zangazur, et l’ont annexée à l’Arménie », a-t-il déclaré, menaçant d’envahir et d’annexer le sud de l’Arménie de la même manière que Poutine l’a fait d’abord en Crimée et le fait maintenant au Donbas. La demande d’Aliyev : L’Arménie renonce à ses prétentions sur le Haut-Karabakh, un territoire arménien attribué par Joseph Staline à l’Azerbaïdjan, dont elle a ensuite voté la succession selon les termes de la constitution soviétique.

Les paroles d’Aliyev ne sont pas vaines. Au début du mois, j’ai visité la zone frontalière entre l’Arménie et l’enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan. Les incursions persistantes de l’autre côté de la frontière ont obligé les Arméniens à construire une grande berme pour protéger les voitures et les camions civils. À Yeraskh, une ville arménienne située en territoire non disputé, les responsables azerbaïdjanais se sont opposés au lever d’un drapeau arménien simplement parce qu’il était visible de leur côté de la frontière, à un demi-mile de distance.

Dans le Haut-Karabakh, dont le statut final s’était engagé à être résolu par la diplomatie avant qu’Aliyev ne lance une attaque surprise le jour du centenaire de l’invasion ottomane de l’Arménie, Aliyev a entamé une campagne de harcèlement à travers la ligne de contrôle. Des tireurs embusqués tirent sur les villages civils et les forces azéries éclairent les maisons civiles avec des projecteurs la nuit. Et, alors que l’Azerbaïdjan, ses lobbyistes à Washington et ses partisans dans la communauté des groupes de réflexion continuent de le dépeindre comme un État laïque, l’Azerbaïdjan a commencé à diffuser des appels à la prière depuis des camions militaires dans les villages chrétiens.

L’incitation que l’Azerbaïdjan adresse maintenant à la communauté arménienne du Haut-Karabakh rappelle celle qui a immédiatement précédé le génocide anti-Tutsi de 1994 au Rwanda, et la rhétorique azérie à l’égard de l’Arménie proprement dite a des parallèles avec le rejet par Saddam Hussein du droit à l’existence du Koweït avant l’invasion de son voisin du sud par l’Irak en 1990.

En Turquie, Recep Tayyip Erdogan est également très attentif. En dehors de la Russie, il n’y a peut-être aucun autre pays aujourd’hui qui soit plus disposé à s’engager dans des guerres de conquête offensives contre ses voisins. La Turquie a effectivement annexé un tiers de Chypre, non seulement en procédant à un nettoyage ethnique de la population grecque de cette partie, mais aussi en menant un génocide culturel contre les Chypriotes turcs qui rejettent traditionnellement l’islamisme doctrinaire d’Erdoǧan. La Turquie occupe également des parties de l’Irak depuis plus d’un quart de siècle et ne montre aucune volonté d’en sortir. La Grèce reste en état d’alerte après qu’Erdogan ait récemment revendiqué des îles de la mer Égée reconnues depuis des siècles comme étant grecques. La colonisation turque des zones peuplées de Kurdes dans le nord de la Syrie se poursuit et pourrait bientôt devenir bien pire. Comme l’a fait remarquer Brett McGurk, fonctionnaire du Conseil national de sécurité, « si vous autorisez les Turcs à entrer en Syrie, ils ne repartiront jamais, car ils considèrent le nord de la Syrie comme leur patrie légitime. »

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan préside régulièrement des réunions pour discuter des dernières nouvelles en Ukraine et calibrer la politique. C’est nécessaire, mais ce serait une énorme erreur de croire que le problème actuel ne concerne que la Russie et l’Ukraine. La faiblesse et le manque de détermination de l’Occident menacent d’ouvrir la boîte de Pandore. Aujourd’hui, les forces russes ravagent l’Ukraine. En l’absence de toute stratégie pour défendre l’Arménie et le Kurdistan syrien, la guerre d’Ukraine ne sera que le premier chapitre d’une cascade de conquêtes. Il est temps de reconnaître l’erreur de l’année passée et de comprendre que les déploiements proactifs, les transferts militaires et les sanctions sont à la fois moins coûteux et plus efficaces qu’une ruée réactive pour repousser une invasion.

Michael Rubin, désormais rédacteur en chef de 1945, est Senior Fellow à l’American Enterprise Institute (AEI). Le Dr Rubin est l’auteur, le co-auteur et le co-éditeur de plusieurs livres explorant la diplomatie, l’histoire iranienne, la culture arabe, les études kurdes et la politique chiite, dont « Seven Pillars : What Really Causes Instability in the Middle East ? » (AEI Press, 2019) ; « Kurdistan Rising » (AEI Press, 2016) ; « Dancing with the Devil : The Perils of Engaging Rogue Regimes » (Encounter Books, 2014) ; et « Eternal Iran : Continuity and Chaos » (Palgrave, 2005).