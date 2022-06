L’Arménie demande à nouveau l’aide du bloc militaire dirigé par la Russie

Le Premier ministre Nikol Pashinian a renouvelé vendredi ses appels à l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie pour qu’elle aide l’Arménie à faire face à ce qu’il appelle de graves menaces pour la sécurité émanant de l’Azerbaïdjan.

Évoquant les « déclarations agressives » de Bakou, M. Pashinian a déclaré que l’alliance militaire composée de la Russie, de l’Arménie et de quatre États ex-soviétiques devrait envisager d’envoyer une mission de surveillance à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Le gouvernement arménien a lancé un appel à l’aide à l’OTSC peu de temps après que des troupes azerbaïdjanaises eurent franchi deux sections de la frontière et avancé à plusieurs reprises en territoire arménien en mai 2021. Il a demandé à l’alliance d’invoquer l’article 2 de son traité fondateur, qui exige une réponse collective aux graves menaces pour la sécurité auxquelles sont confrontés les États membres de l’OTSC.

La Russie et d’autres États membres ont exprimé leur inquiétude face aux tensions frontalières, mais n’ont pas publié de déclaration commune pour soutenir l’Arménie. Certains de leurs représentants ont fait valoir que la frontière, fortement militarisée, n’a pas été délimitée.

M. Pashinian a qualifié cet argument de « dangereux » lors de sa rencontre avec les secrétaires des conseils de sécurité de la Russie, du Belarus, de l’Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan, réunis en session ordinaire à Erevan.

« En tant que titulaire de la présidence [de l’OTSC], je tiens à souligner que cette question doit être discutée sérieusement », a-t-il déclaré. « Pourquoi ? Parce que nous pouvons voir que les déclarations agressives de l’Azerbaïdjan se poursuivent. »

M. Pashinian a cité un document de 2010 qui réglemente le déploiement des missions de surveillance de l’OTSC sur les lieux de crise. Ces missions sont tenues de recommander des actions conjointes concrètes aux États membres.

Jeudi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a implicitement menacé de recourir à une action militaire si la partie arménienne continue de s’opposer à l’ouverture d’un corridor terrestre reliant l’Azerbaïdjan à son exclave du Nakhitchevan.

Le secrétaire du Conseil de sécurité arménien, Armen Grigorian, a exclu un tel corridor extraterritorial lorsqu’il s’est exprimé lors de la réunion des hauts responsables de la sécurité de l’OTSC vendredi. Il a déclaré que les accords arméno-azerbaïdjanais négociés par la Russie prévoient uniquement des liaisons de transport conventionnelles entre les deux États du Caucase du Sud.

Grigorian a tenu une réunion séparée avec son puissant homologue russe, Nikolay Patrushev, tard dans la journée de jeudi. Son bureau a déclaré qu’il avait informé Patrushev de la situation actuelle dans la zone de conflit du Karabakh et de la frontière arméno-azerbaïdjanaise en particulier. Il a cité Patrushev comme ayant déclaré que « Moscou soutient l’Arménie dans les processus visant à assurer la sécurité régionale. »

Le Conseil de sécurité russe a indiqué, pour sa part, que les deux hommes ont discuté de la coopération russo-arménienne « dans l’intérêt de la stabilité dans la région du Caucase du Sud. » Il a ajouté qu’ils ont également parlé de l’aide russe à l’Arménie en matière d’énergie et de cybersécurité.