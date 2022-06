Très heureuse de visiter le stand de l'#Arménie à @VivaTech et de découvrir les nouvelles technologies et les innovations numériques créées par les entrepreneurs arméniens. Des échanges intéressants sur le stand arménien avec @fxbellamy et @othmannasrou. pic.twitter.com/ewcBHjp7Vg

— Hasmik Tolmajian (@tolmajian) June 17, 2022