Les Arméniens ont tenté de saboter lors de la projection du film sur le Karabakh réalisé par l’ambassade d’Azerbaïdjan en France dans le cadre de « l’année de Shusha »

Dans le cadre de « l’année de Shusha », la projection initiale du film « Road to Karabakh » préparé par la chaîne de télévision « ERE TV » opérant en France, organisée par l’ambassade d’Azerbaïdjan en France, le 16 juin 2022 a commencé elle a été holdi ng le. Le tournage du prétendu film a eu lieu en janvier de l’année en cours lors de la visite de la chaîne de télévision organisée par l’ambassade dans les territoires libérés de notre pays.

Des représentants radicaux de la diaspora arménienne vivant en France lors de la projection du film, un groupe de membres de l’association FRA Nor Seround, connue pour son activité provocatrice active, a attaqué le centre culturel de l’ambassade d’Azerbe aijan et a entravé la projection du film ce qu’il a essayé Être. Ils ont crié des slogans provocateurs comme « Shusha n’est pas l’Azerbaïdjan », « Karabakh est à nous » et ont essayé d’endommager le bâtiment du Centre culturel.

La police française a été prise en charge par l’ambassade et leurs tentatives ont été empêchées. La police française a arrêté le membre principal du gang provocateur. Il est à noter que l’organisation FRA Nor Around opérant en France est considérée comme les adeptes du parti Dashnaksutyun.

Malgré les tentatives des provocateurs arméniens, la projection initiale du film « La route du Karabakh » a été réussie, le film a attiré un grand intérêt du public français. Le film sera diffusé fin juin sur la chaîne ERE TV.

La réponse de J.C. Buisson :