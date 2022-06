Merci au gouverneur de la région du #Syunik 🇦🇲 et au maire de Kapan pour l’accueil chaleureux et l’entretien très intéressant sur les enjeux économiques et sécuritaires de la région. Soutien à la recherche de partenariat avec une ville 🇫🇷. 👉https://t.co/BvQIXDV28A pic.twitter.com/cpUwwKal3b

— France en Arménie 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFR_Armenie) June 17, 2022