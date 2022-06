L’ex-ministre des finances met en garde contre la pression rétrograde qui pourrait être déclenchée par la dévaluation du dram.

Selon l’ex-ministre arménien des finances, Vardan Aramyan, l’une des raisons de la réévaluation spectaculaire du dram arménien par rapport au dollar américain et à l’euro est le changement structurel qui s’est produit dans le commerce extérieur de l’Arménie.

Dans une interview accordée à TV Channel 5, M. Aramyan a déclaré que le commerce extérieur en USD, en raison des sanctions imposées à la Russie par l’Occident collectif, est presque totalement restreint.

Prenant l’exemple du passage au rouble russe pour le paiement du gaz naturel russe, M. Aramyan a noté que l’Arménie avait l’habitude de payer à la Russie environ 460 à 480 millions de dollars américains pour l’approvisionnement en gaz naturel chaque année, ce qui générait une demande d’au moins 40 millions de dollars par mois sur le marché arménien des changes.

« Aujourd’hui, ce montant n’est plus nécessaire, ce qui entraîne une offre excédentaire de billets verts sur le marché, ce qui exerce une pression sur le taux de change », a-t-il expliqué.

Selon lui, le deuxième facteur est le nombre de visiteurs internationaux venant en Arménie, qui a sensiblement augmenté. « Non seulement ils apportent des devises fortes avec eux, mais ils augmentent également la demande de drams et, par conséquent, le dram augmente par rapport au dollar et aux autres devises », a-t-il déclaré.

Le troisième facteur, selon M. Aramyan, est constitué par les transferts d’argent de l’étranger, qui ont également connu une augmentation significative, ce qui a pour effet d’accroître la demande de drams et d’améliorer l’indice d’activité économique du pays.

Du point de vue des consommateurs, le renforcement du dram a un impact positif sur les prix des produits importés« , a-t-il déclaré. À titre d’exemple, M. Aramyan a souligné que la hausse des prix de l’essence est, en quelque sorte, freinée par la réévaluation du taux de change. »Le prix du pétrole brut a déjà atteint 120 dollars le baril et certains analystes disent qu’il pourrait encore grimper jusqu’à 150 dollars, mais comme l’essence est vendue en drams et que le taux de change est réévalué, cela empêche les prix de l’essence d’augmenter au même rythme", a-t-il expliqué.

Selon lui, seuls les producteurs et les consommateurs individuels qui ont des revenus en dollars américains sont confrontés à des problèmes, car leur équivalent en drams est considérablement réduit.

« Ils ont des dépenses en drams, et elles ne diminuent pas, mais au contraire - augmentent en raison de l’inflation nationale », a expliqué l’expert.

Quant aux visiteurs internationaux, M. Aramyan note qu’il est nécessaire de comprendre s’ils associent leur vie à l’Arménie de manière permanente ou non. « Si les visiteurs décident de quitter l’Arménie, cela exercera une pression à la baisse sur le taux de change, et un processus inverse pourrait commencer », a-t-il averti.

Selon lui, la présence, dans l’économie mondiale, de tendances à renforcer la position du dollar constitue également un facteur de pression à la baisse. Dans ces conditions d’incertitude, le gouvernement devrait, selon lui, apporter un soutien constant aux entreprises orientées vers l’exportation.

Avec ARKA