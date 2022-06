Hakob et Chahamir Chahamirian, ou la difficile émergence d’une pensée politique arménienne, par Satenig Batwagan-Toufanian

L’émergence d’une pensée politique arménienne a dû surmonter des obstacles spécifiques dus notamment aux longues éclipses de l’État et à l’importance prise par la religion et l’Église, explique la philosophe et historienne Saténig Batwagan-Toufanian. Mais à la fin du xviiie siècle, Hakob et Chahamir Chahamirian entreprennent de penser un État de droit en Arménie et de contribuer à sa création. La Russie fait miroiter la possibilité d’échapper à la domination ottomane et persane. Cette occasion historique manquée aura au moins permis à ces auteurs de jeter les bases d’une pensée politique moderne en réveillant chez les Arméniens le sentiment de leur dignité.

Dans le monde arménien, la constitution d’une pensée politique s’est heurtée à des obstacles spécifiques. Il est évident que des périodes de souveraineté rares et l’assujettissement à de puissants empires despotiques ne prédisposaient pas à une réflexion sur les conditions de possibilité d’un pouvoir légitime, a fortiori lorsqu’en raison de l’absence d’État, la religion est devenue le pilier de l’identité nationale. Or, si le politique est le domaine exclusif de l’humain, seul vivant à instituer lui-même, dans le silence de la nature et des dieux, les règles de sa vie sociale et si la pensée politique européenne moderne a raison de distinguer sphère publique et sphère privée, dans laquelle est cantonnée la religion, il n’était pas possible, dans le contexte arménien où le rite chrétien est national et l’Église, autocéphale, de séparer aussi clairement les impératifs des deux ordres et de concevoir la spécificité du politique.

Mais, dans le monde arménien comme dans le cadre régional, ce monisme a certainement des racines encore plus profondes puisque, d’une part, c’est lors d’une période de souveraineté, sous Terdat IV, que le christianisme fut promu religion d’État et que, d’autre part, la distinction des deux sphères n’était pas d’usage dans le monde musulman environnant et dominant où le droit, l’organisation sociale, les institutions politiques, etc. étaient dérivés (ou du moins pensés comme tels) de l’islam et où les Arméniens étaient considérés comme une communauté religieuse.

Ainsi, pour des raisons à la fois internes et externes, c’est dans l’assimilation du national au confessionnel que s’est développée l’identité arménienne durant des siècles. Cette réduction n’était toujours pas mise en cause à l’époque dite des réformes de l’Empire ottoman (Tanzimat) où fut proclamée la « Constitution nationale arménienne » (1863), « qui n’est pas pas une « constitution » mais un règlement administrant un millet dans le cadre de l’Empire (son titre officiel turc signifie « Règlement du Patriarcat arménien »), et qui n’est pas « nationale » puisqu’elle ne s’applique qu’au millet apostolique ».

Au nombre des obstacles, il faut ajouter également les conditions de transmission du savoir. Dans le passé, seule la pensée religieuse a pu s’exprimer, presque tous les lettrés de haut niveau étant des clercs. Or, cette pensée ne pouvait pas, par définition, se situer sur un plan politique. C’est ainsi que face aux dangers menaçant le devenir des Arméniens (assujettissement à des Empires musulmans, dispersion, prosélytisme de Rome, divisions internes...), le catholicos Siméon d’Erevan plaide pour une unification de la nation, mais en un sens uniquement spirituel, pour constituer « une communauté imaginée, dispersée dans l’espace mais contenue par la religion et centrée sur l’institution du Catholicossat d’Etchmiadzine » selon Sebouh Aslanian.

Cependant, malgré ces difficultés, à la fin du xviiie siècle, les laïcs Hakob et Chahamir Chahamirian, marchands de la Nouvelle-Djoulfa résidant à Madras, entreprirent de penser – voire de contribuer à créer – un État de droit en Arménie. Ce projet est développé dans l’ouvrage le Piège de l’orgueil. Il faut noter que l’édition originale, datée de 1773, est uniquement signée du nom de Hakob, mais qu’en réalité, celui-ci n’a rédigé qu’une partie de l’ouvrage jusqu’en 1773, puis que son père, Chahamir, l’a complété et publié dans les années 1780, laissant, en guise d’hommage, le seul nom de son fils mort en 1774. Comment et pourquoi ces hommes se sont-ils confrontés à la question politique ? Quelles raisons ont rendu leur entreprise possible ?

Tout d’abord, ils ne devaient pas s’arrêter à leur « incompétence dans les lettres et dans l’art d’écrire » et ne pas craindre de s’exposer aux « railleries du moindre séminariste » par la rédaction d’un ouvrage dans une langue qu’ils reconnaissent eux-mêmes comme fautive. La publication n’a pas davantage posé problème puisque les auteurs, dotés de leur propre imprimerie bien loin d’Etchmiadzine, ont pu se permettre d’ignorer les mises en garde et les anathèmes du Catholicos Siméon.

Ensuite, sur le fond, les auteurs devaient, sans être des spécialistes, mettre au point quelques ressources théoriques en l’absence de toute tradition de pensée politique et même de vocabulaire adéquat dans la langue arménienne de leur époque. Certes, à la manière des religieux, ils puisent abondamment dans le texte biblique, mais c’est pour y chercher des éléments ou pour produire des interprétations propres à légitimer leur projet politique, comme le montre l’exemple du concept de droit naturel dont la fonction, dans le Piège comme ailleurs, est de mettre en question un droit positif jugé injuste dans le but de justifier les aspirations à la liberté et à l’égalité, considérées comme naturelles. « Gloire à l’homme instruit [...] qui […], en se fondant sur le droit naturel, instaurera les lois par lesquelles mon peuple s’affranchira du joug des chefs tyranniques[...]. » écrivent les auteurs Mais, il faut une interprétation très opportune pour trouver, comme ils le font, l’origine de ce concept chez saint Paul, qui se situe dans une autre perspective lorsqu’il écrit, dans son épître aux Romains : « Lors donc que ceux des nations qui n’ont pas la Loi pratiquent naturellement ce qu’ordonne la Loi, ceux-là, sans avoir la Loi, se tiennent lieu de Loi à eux-mêmes ; ne montrent-ils pas en effet, inscrite dans leur cœur, l’œuvre voulue par la Loi ? ». Il faut aussi une lecture sélective pour ne tenir aucun compte des paroles de l’apôtre, qui prône un peu plus loin la soumission aux autorités établies : « Celui qui s’oppose au pouvoir résiste à l’ordre voulu par Dieu. ».

L’autre grande ressource permettant aux auteurs de penser leur projet politique, de le justifier et de convaincre de sa justesse réside, non plus dans la révélation, mais dans l’histoire, à laquelle ils se réfèrent continuellement au gré de leur connaissance du passé et des événements de leur temps pour établir que les Républiques sont plus stables que les monarchies, que l’asservissement des Arméniens n’est pas un destin, ni l’avenir, inéluctable, car l’action audacieuse peut briser l’apparente fatalité.

Mais, tout ce projet politique était en attente avant l’élément déclenchant du traité russo-géorgien de Guéorguievsk (1783). Selon l’article 2, la Russie s’engageait à garantir les « territoires actuels » d’Irakli II et même à étendre cette garantie aux territoires « acquis à l’avenir selon les circonstances ». Cette dernière clause ouvrant une possibilité aux Arméniens, les projets d’alliance et de traité russo-arménien se mirent en place en attendant, un jour, une souveraineté totale. « Les relations de Catherine [de Russie] avec Irakli montrent que notre tour viendra », écrivait Chahamir Chahamirian en 1787 au nouveau catholicos Ghoukas. La publication et la diffusion du Piège furent encouragées par l’archevêque Hovsep Arghoutian qui, avec le marchand Hovhannes Lazarian anobli par l’impératrice, entreprirent des négociations avec la Russie. Si le projet politique de Hakob, contenu dans la première version du Piège a été repris, complété et publié par son père à la fin des années 1780, c’est donc dans la perspective d’une occasion nouvelle de souveraineté. Dès 1783, Hovsep Arghoutian et Hovhannes Lazarian rédigèrent un projet de traité russo-arménien en définissant prudemment la future Arménie comme un royaume dont le souverain serait choisi par l’empereur de Russie. Mais ils présentèrent également le projet d’un autre fils de Chahamir, Yéghiazar : la brochure intitulée Prévision pour la nation arménienne et pour son pays (1786) faisant des lois contenues dans Piège le socle pour la création du futur État d’Arménie.

Cette époque prometteuse s’est soldée par l’annexion à la Russie de la Géorgie orientale en 1801 et des provinces arméniennes du Caucase méridional à partir de 1805. Toutefois, on voit que la simple éventualité, presque le mirage, d’un État a lancé sans délai un processus de réflexion et d’action politiques. En cette fin de xviiie siècle, si les Chahamirian ne sont pas les premiers à espérer une libération et à agir dans ce sens, leur démarche diffère des précédentes tentatives, qui se limitaient le plus souvent à des demandes de protection envers des souverains chrétiens ou envers la papauté pour alléger la domination musulmane. S’ils ne sont pas non plus les premiers à concevoir une législation, le Piège dépasse les règlements communautaires et les codes religieux antérieurs en opérant un changement d’échelle, voire de nature, par rapport aux référents traditionnels et en osant imaginer un État sur un territoire. Les auteurs assurent même qu’il sera plus facile au peuple arménien plutôt qu’à tout autre d’instaurer un État de droit, car n’ayant plus aucun roi issu de ses rangs et ayant vu ses institutions détruites, il trouve la place nette pour reconstruire une souveraineté sur de nouveaux fondements, mais d’importants problèmes surgissent tout de même.

L’épineuse question du territoire se pose dès l’article 1er du Piège. Comment délimiter un pays dont la capitale, la population et les frontières se sont plusieurs fois déplacées, parfois de plus de 1 000 km, surtout lorsque ces territoires appartiennent depuis longtemps déjà à l’Empire ottoman ou à la Perse et ne sont pas exclusivement peuplés d’Arméniens ? Pour autant, les auteurs ne renoncent pas à une grande Arménie qui dispose de la légitimité historique nécessaire pour s’étendre « d’une mer à l’autre », en précisant que, si cet espace n’est pas voué à s’étendre, il doit être farouchement défendu.

Mais comment ? Il n’y a plus d’armée arménienne depuis 1375, date de la fin du royaume de Cilicie. Il faut donc penser aussi la création de forces militaires sur le modèle d’une armée de citoyens. La définition de la citoyenneté se situant sur un plan politique et non national ou confessionnel permet de penser l’intégration de toutes les populations vivant déjà « en Arménie » au nouvel État : « Quiconque naît sur le territoire d’Arménie peut, quelles que soient sa nation et sa confession, se prévaloir de la qualité d’Arménien et doit savoir parler et lire l’arménien » (article 2). Toutefois, l’on apprend plus loin que seuls sont éligibles les Arméniens apostoliques, fidèles à l’Église nationale. Ce décalage peut être vu comme l’une des multiples inconséquences du Piège, mais, il faut aussi rappeler que plusieurs logiques traversent le Piège où s’opposent un système idéal et les circonstances de son application. Or, dans ces circonstances, la crainte de la déloyauté envers l’État par l’affiliation à des autorités religieuses extérieures (catholiques ou musulmanes) n’est pas tout à fait sans fondement.

Même l’autorité de l’institution religieuse nationale est bornée, alors même que le projet Chahamirian n’est pas totalement laïc : « Nos lois nous interdisent de nous immiscer dans les affaires du clergé et empêchent également le clergé de s’immiscer dans les affaires des laïcs. Toute proposition de loi pour le gouvernement du peuple, y compris celle qui serait présentée par un ecclésiastique, est soumise à l’approbation de la Chambre d’Arménie » (article 397).

Cette Chambre représente la plus haute autorité. Elle est constituée de 500 représentants élus pour trois ans par l’ensemble de la peuple qui, par ce moyen, peut exercer sa souveraineté, se gouverner de façon autonome et constituer une force commune, seule capable « d’assurer la défense du territoire et la liberté », des ressources minimales pour chacun, la sécurité intérieure, la santé, l’éducation, etc. (article 410).

Après plusieurs siècles de sujétion, les Chahamirian tentent donc de fournir un exemple d’État viable fondé sur des bases rationnelles, mais ils s’efforcent aussi d’instituer une subjectivité de citoyen. Ainsi, ce « peuple craintif », voire « servile » que sont devenus les Arméniens du fait d’une longue « dhimmitude » à laquelle, du reste, l’Église arménienne a pu donner le sens d’un châtiment divin, devra enfin « se souvenir du chemin de la liberté ». Ainsi, pour ne pas manquer une chance de recouvrer la liberté, les auteurs ont su mobiliser toutes les ressources nécessaires à l’élaboration d’une première tentative de penser le politique, faisant du Piège une œuvre inaugurale dans la pensée arménienne moderne.

Satenig Batwagan-Toufanian