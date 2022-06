Les déclarations des officiels azerbaïdjanais devraient être discutées au sein de l’OTSC - PM Pashinyan

Les déclarations des responsables azerbaïdjanais devraient être un signal d’alarme, nous devrions discuter de cette question au sein de l’OTSC. Le Premier ministre aux secrétaires du Conseil de sécurité de l’OTSC

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu les membres de la séance du Comité des secrétaires du Conseil de sécurité de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) : le secrétaire du Conseil de sécurité de l’Arménie Armen Grigoryan, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie Nikolai Patrushev, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Biélorussie Alexander Volfovich, le secrétaire du Conseil de sécurité du Kazakhstan Gizat Nurdauletov, le secrétaire du Conseil de sécurité du Tadjikistan Nasrullo Makhmudzoda, le secrétaire général de l’OTSC Stanislav Zas.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pashinyan a déclaré,

"Chers amis,

Je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de la séance ordinaire du Comité des secrétaires des Conseils de sécurité des États membres de l’OTSC, qui se déroule dans notre pays dans le cadre de la présidence arménienne de l’OTSC.

Cette année est vraiment une année de double jubilé pour notre organisation. Nous célébrons le 30e anniversaire de la signature du Traité de sécurité collective, le 20e anniversaire de la création de l’Organisation du Traité de sécurité collective, et c’est un grand honneur pour nous de présider notre organisation en cette année jubilaire. Vous savez, nous en avons discuté à plusieurs reprises, l’augmentation de l’efficacité de l’OTSC est l’une des priorités les plus importantes de notre présidence, nous pensions et pensons toujours que les mécanismes de réponse rapide et de crise dans des situations spécifiques devraient être améliorés.

Je voudrais noter que, en principe, nous avons également un cadre juridique à cet égard, Le 10 Décembre 2010, par la décision du Conseil de sécurité collective de l’Organisation du Traité de sécurité collective, une disposition a été adoptée réglementant la réponse de l’OTSC aux situations de crise, et je pense que ce document définit assez clairement les mécanismes qui existent dans notre Organisation. En particulier, il décrit ce que nous devons considérer comme une situation de crise et comment nous devons y répondre.

Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu’il existe un tel concept dans cette disposition - la « mission », qui est définie comme suit : Un groupe d’experts des États membres nommés par les États membres de l’OTSC conformément à cette disposition, à envoyer temporairement dans la zone de crise pour surveiller la situation, comprendre la situation sur place, élaborer des propositions sur les nouvelles mesures de l’Organisation visant à prévenir la situation de crise et à la résoudre, ainsi que pour remplir d’autres fonctions définies par le Conseil de sécurité collective de l’OTSC.

Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que dans le deuxième chapitre de ce document, il y a un chapitre intitulé « Monitoring », et que le Secrétariat de l’OTSC collecte régulièrement des informations et effectue des analyses de la situation dans la zone de responsabilité de l’organisation et sur ses tendances de développement afin d’identifier les conditions préalables aux situations de crise.

Pourquoi est-ce que je parle de cela ? Vous savez que les forces armées azerbaïdjanaises ont envahi notre territoire en mai de l’année dernière, et nous nous sommes adressés à l’OTSC. J’en ai parlé à de nombreuses reprises, et en tant que président, je tiens à souligner que cette question doit être discutée comme il se doit. Pourquoi ? Parce que nous constatons que les déclarations agressives de l’Azerbaïdjan se poursuivent, nous devrions discuter de cette question, surtout si l’on considère que l’Arménie a posé sa candidature à l’OTSC, car il s’agit d’une question très fondamentale pour nous et l’Organisation.

Je voudrais également mentionner ce qui suit : Après l’invasion de notre territoire par les troupes azerbaïdjanaises, certains ont déclaré qu’il n’y avait pas de frontière délimitée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Franchement, il s’agit d’une formulation très dangereuse, car nous parlons ici de la zone de responsabilité de l’Organisation du traité de sécurité collective. Si nous disons qu’il faut prendre en compte les frontières le long desquelles les processus de démarcation et de délimitation ont été menés à bien, cela peut rendre confuse la notion de zone de responsabilité de l’OTSC, car la question se pose : où commence la zone de responsabilité de l’OTSC, où finit-elle la zone de responsabilité de l’OTSC ?

Notre position est qu’il existe une frontière concrète entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, car en 1991, lorsque la Communauté des États indépendants a été créée, un accord interétatique a été signé, qui stipule clairement que les pays reconnaissent mutuellement les frontières existantes de l’autre. Il s’agit des frontières administratives de la période soviétique, et je pense que nous devrions avoir cela comme point de départ. Une interprétation opposée de cette situation, je pense, réduira l’efficacité de l’OTSC.

J’espère que les nuances mentionnées au cours de cette réunion et lors de votre séance seront également discutées. J’ai récemment soulevé cette question lors du sommet informel de l’OTSC à Moscou. Nous avons entamé une discussion, une fois encore, en tant que président, je voudrais charger le secrétaire général de l’OTSC d’organiser cette question conformément aux documents de notre charte, car la situation dans notre région est stable mais tendue. Et les déclarations faites par les responsables azerbaïdjanais devraient être un signal d’alarme, je pense que nous devrions discuter de cette question dans le format de l’OTSC.

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, je suis très heureux de vous voir. Et je suis très heureux de la dynamique qui s’est produite au sein de l’OTSC dans la période post-Covid, car au cours des deux dernières années, nous avons en fait eu très peu de contacts avec les formats existants. Bien sûr, nous avons continué à travailler en ligne, mais je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que ces réunions et ces contacts sont très importants pour notre travail. Je suis heureux que nous soyons revenus à ce régime, cela s’est produit l’année de notre présidence, en cette importante année jubilaire.

Je vous remercie".

Le Premier ministre a discuté des questions liées à l’ordre du jour et aux activités de l’Organisation avec les secrétaires des Conseils de sécurité des États membres de l’OTSC. Les participants à la séance ont échangé leurs points de vue sur les défis régionaux et internationaux en matière de sécurité.