Le président du Parlement arménien souhaite un rôle plus actif de l’Iran dans la région

Le président du Parlement arménien, Alen Simonian, aurait appelé l’Iran à jouer un « rôle plus actif » dans la région lors d’une visite officielle à Téhéran. Au cours de ses entretiens séparés avec le président, le président du parlement et le ministre des affaires étrangères iraniens, qui se sont tenus mercredi et jeudi, M. Simonian a également réaffirmé la volonté de l’Arménie d’approfondir ses liens avec la République islamique. Il a informé les dirigeants iraniens de la situation dans la zone de conflit du Haut-Karabakh à la suite de la guerre de 2020 qu’il a imputée, selon le service de presse du Parlement (...)