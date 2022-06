Quatre « combattants » du groupe rebelle kurde turc du PKK ont été tués vendredi au Kurdistan irakien dans une attaque menée par des « drones de l’armée turque », ont affirmé les autorités de cette région autonome.

La frappe, menée dans la ville de Kalar, a visé un « véhicule de combattants du PKK », ont indiqué dans un communiqué les services antiterroristes du Kurdistan, dans le nord de l’Irak.

« Quatre personnes ont été tuées et une autre blessée », ont-ils déclaré.

Auparavant, une source sécuritaire et une source médicale avaient fait état de trois personnes tuées et d’un blessé grave.

La Turquie a lancé mi-avril dans le nord de l’Irak une nouvelle offensive qui vise, assure-t-elle, des bases et des camps d’entraînement des rebelles kurdes turcs du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation qu’elle et ses alliés occidentaux considèrent comme « terroriste ».

Un porte-parole du ministère de la Défense turc n’a pas explicitement démenti que la frappe de vendredi était turque mais a indiqué à l’AFP qu’elle avait été menée à Kalar, une ville du Kurdistan d’Irak située « bien plus au sud » que la zone où se déroule l’opération anti-PKK d’Ankara.

Dans la foulée, le ministère turc a affirmé avoir neutralisé « six terroristes du PKK » plus au nord, près de la frontière irako-turque où se déroule l’offensive turque contre les rebelles.

Mercredi, au moins une personne a été tuée dans un raid aérien dans la région du Sinjar, dans le nord de l’Irak. Des sources sécuritaires irakiennes ont affirmé qu’il s’agissait d’un bombardement de l’armée turque visant unebase d’Ezidikhan, une force de protection de la minorité yazidie, proche du PKK.

Souleimaniyeh (Irak), 17 juin 2022 (AFP) -