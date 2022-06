Le NSS arménien détient l’ancien chef des troupes de missiles et de l’artillerie

Le Service de sécurité nationale arménien (NSS) a arrêté un officier supérieur de l’armée, le général de division Armen Harutyunyan, ancien commandant des troupes de missiles et d’artillerie dans le cadre d’une enquête sur une affaire de corruption.

Armen Harutyunyan, qui était à la tête d’une commission militaire chargée de vérifier la conformité des armes fournies aux forces armées, est accusé d’avoir assisté le chef et propriétaire d’une société de fourniture d’armes, qui a fourni des obus de fabrication tchèque pour des canons non conformes aux caractéristiques tactiques et techniques requises.

Le coût du contrat était de 1 083 000 USD (soit 523 089 000 drams). En conséquence, l’accord a eu de graves conséquences matérielles pour l’État.

Le NSS a déclaré que dans le cadre de l’affaire pénale, des accusations avaient également été portées contre le directeur et le propriétaire de la société fournisseur. L’enquête est en cours pour en savoir plus sur les circonstances de l’affaire, a-t-il ajouté.