Une rue portant le nom de Sergeï Paradjanov inauguré à Tbilissi (Géorgie) la ville de naissance du cinéaste arménien

Une rue portant le nom du cinéaste arménien de renommée mondiale Sergeï Paradjanov (né à Tbilissi en 1924 et disparu à Erévan en 1990) a été inaugurée dans le quartier Mtatsminda de la capitale géorgienne à l’initiative de la Commission des noms et symboles Sakrebulo à Tbilissi.

La première chaîne de télévision géorgienne a réalisé un reportage sur l’inauguration. Le virage de Kote Meskhi a été nommé d’après Sergeï Parajanov. Des membres du Conseil politique, des représentants de la culture et de l’art, ainsi que des collègues et des proches de Sergey Paradjanov étaient présents à l’ouverture de la rue. "Je suis heureux que l’une des rues de la région de Mtatsminda, où vivait le célèbre réalisateur Sergei Paradjanov, porte son nom. Il est important que chaque Tbilissi, notre jeunesse, la génération future se souviennent de l’artiste de génie qui a grandi dans notre capitale » a déclaré Zurab Abashidze, représentant du Sakrebulo à Tbilissi et député de la région de Matsminda.

Il a souligné que le conseil municipal de Tbilissi et la mairie feront tout leur possible pour perpétuer le nom de Paradjanov, et le fait qu’une rue portant le nom du directeur sera ouverte en est un exemple clair. Sergeï Parajanov est l’un des réalisateurs les plus célèbres du XXe siècle. Ses films « Ashugh Gharib », « La couleur de la grenade » et « Les ombres des ancêtres oubliés » sont devenus des films cultes. Sergueï Paradjanov a eu un impact très important sur de nombreux artistes, cinéastes et photographes contemporains, a rapporté Sputnik. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan