La politisation des questions du retour des prisonniers de guerre Arméniens et la difficulté de l’accès humanitaire à l’Artsakh est inacceptable affirme le ministre arménien des des Affaires étrangères

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a fait une déclaration à la presse à Erévan ce vendredi 17 juin, à l’issue de la rencontre avec la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe la croate Maria Pejčinović Burić. Ci-dessous le discours du chef de la diplomatie arménienne :



Chère Secrétaire Générale,

Chers participants,

J’ai le plaisir d’accueillir la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Maria Pejčinović Burić en Arménie.

Le Conseil de l’Europe est l’un des principaux partenaires de l’Arménie dans la mise en œuvre des réformes dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit. Nous apprécions le soutien du Conseil de l’Europe au développement démocratique de l’Arménie, nous sommes convaincus que nous poursuivrons la coopération efficace avec l’organisation.



Dans ce contexte, je voudrais exprimer ma gratitude pour la contribution apportée par les missions d’observation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à la conduite d’élections libres et compétitives en Arménie. Et en 2021 les élections législatives extraordinaires en Arménie ont été reconnues par le Conseil de l’Europe comme répondant aux normes démocratiques les plus élevées.

Un outil important de coopération avec le Conseil de l’Europe est le Plan d’action pour l’Arménie mis en œuvre par l’organisation. Ce niveau de coopération programmatique est important à la fois pour la mise en œuvre efficace d’un certain nombre de programmes stratégiques du gouvernement arménien et pour le respect de nos engagements dans le cadre du Conseil de l’Europe en général.

Aujourd’hui, avec la Secrétaire générale, nous avons exprimé notre satisfaction quant au programme actuel 2019-2022. En lien avec les succès enregistrés dans le cadre du programme, je voudrais vous informer avec joie que nous nous sommes mutuellement déclarés prêts à poursuivre la coopération dans cette dimension, en créant une nouvelle période 2023-2026 un plan d’action.

Je tiens à souligner qu’en 2018, le peuple arménien a élu à l’unanimité et en 2021 a réaffirmé la voie du développement démocratique, du renforcement des institutions démocratiques, de la protection des droits de l’homme et de l’État de droit ; la lutte sans concession contre la corruption ne s’en écartera pas. L’Arménie poursuivra résolument son programme de réformes et y parviendra en travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, dont le Conseil de l’Europe.

Chers participants,

Aujourd’hui, avec la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, nous avons également évoqué le règlement du conflit du Haut-Karabagh, les conséquences de l’agression contre l’Artsakh en 2020 et la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. J’ai surtout insisté sur le fait qu’en 2020 En tentant de résoudre le conflit du Haut-Karabagh par la force, ainsi qu’en envahissant le territoire souverain de l’Arménie, l’Azerbaïdjan a gravement violé ses engagements envers le Conseil de l’Europe, et cela doit être traité de manière adéquate par les États membres du Conseil de l’Europe.

J’ai réaffirmé la volonté du Gouvernement de la République d’Arménie de déployer des efforts pour instaurer la stabilité et la paix dans la région. Dans ce contexte, le règlement du conflit du Haut-Karabagh est fondamental, qui comprendra les points clés de la garantie de la sécurité du peuple d’Artsakh, de la garantie de tous les droits et de la décision finale sur le statut du Haut-Karabagh.

Chers collègues,

Le peuple d’Artsakh a les mêmes droits que tout le monde, le fait qu’il se trouve dans la zone de conflit ne peut priver les Arméniens d’Artsakh de leurs droits fondamentaux universels.

En raison de l’agression déchaînée contre l’Artsakh, il reste des problèmes humanitaires non résolus ․ Les enjeux du retour des prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan et les enjeux de l’accès humanitaire à l’Artsakh dont la politisation est inacceptable. De même, la rhétorique anti-arménienne, belliqueuse, l’intimidation physique et psychologique de la population civile sont inacceptables.

Nous pensons que le Conseil de l’Europe, les organes compétents de l’organisation et les dirigeants devraient être plus déterminés à tout mettre en œuvre pour respecter les décisions intérimaires de la Cour européenne des droits de l’homme, les résolutions de l’APCE et le Commissaire aux droits de l’homme et les dispositions du 8 novembre 2021.

En conclusion de mon allocution, je salue une fois de plus la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, la délégation qui l’accompagne, et transmets cordialement la parole à Madame Maria Pejčinović Burić. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan