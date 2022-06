Dan Bilzerian sera en Arménie en en juillet

Le célèbre joueur de poker et star des médias, le millionnaire Dan Bilzerian qui vit aux Etats-Unis, arrivera en Arménie le 5 juillet. Bilzerian l’a déclaré lors d’une conversation avec « The Armenian Report » notant qu’il visitera son « Ignite Store » à Erevan.

Dan Bilzerian a récemment annoncé sa prochaine visite en Arménie. Le millionnaire s’est déjà rendu en Arménie en 2018 ․ Au cours de la visite, lui et son frère, Adam, avaient reçu la citoyenneté arménienne.

Dan Bilzerian, son frère Adam et son père Paul ont fait un don de 250 000 dollars en octobre 2020 pour aider l’Artsakh.

Krikor Amirzayan