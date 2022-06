Plus de 90 organisations européennes envoient une lettre à Charles Michel sur la médiation dans le conflit du Haut-Karabagh

Le 16 juin, à l’initiative du Comité national arménien d’Europe de la FRA Dachnaktsoutioun, 91 organisations européennes actives dans les États membres de l’Union européenne ont envoyé une lettre au président du Conseil européen Charles Michel exprimant leur profond mécontentement face à sa récente déclaration publiée par le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian après la réunion trilatérale à Bruxelles avec le président azéri Ilham Aliev le 22 mai dernier.

Les organisations saluent le soutien des efforts de médiation de Charles Michel pour la paix, a informé le bureau central de la FRA Hay Tad à News.am. Cependant, ils jugent nécessaire que les pourparlers de paix soient fondés sur la justice, lorsque les droits fondamentaux et les besoins de la partie arménienne ne soient pas ignorés, d’autant plus que cette dernière en 2020 est devenue une victime de l’agression de l’Azerbaïdjan et de la Turquie.

Les organisations qui ont signé la lettre regrettent que la déclaration du 23 mai ne tienne pas compte des principes de base de l’approche documentée de l’UE en matière de règlement du conflit du Haut-Karabagh. Elles font également référence au fait que la formulation indéfinie « Karabagh » est utilisée à la place de « Haut-Karabagh », qui est une unité politique avec un territoire spécifique. La lettre fait référence en détail au fait que l’utilisation par l’Azerbaïdjan du terme « Karabagh » vise à maintenir une politique de nettoyage ethnique au niveau de l’État.

Se référant à la déclaration du porte-parole de Charles Michel le 31 mai 2022, les organisations lui sont reconnaissantes d’avoir apporté d’éventuelles précisions et mis l’accent sur des principes de base. Les organisations espèrent que la future médiation de l’UE débouchera sur l’ouverture de négociations pour une paix juste. A cette fin, le président du Conseil européen est appelé à fonder la médiation sur six points précis. Source News.am

Krikor Amirzayan