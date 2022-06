L’OTSC prend des mesures pour renforcer la paix et la stabilité dans les États membres

L’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) prend toutes les mesures nécessaires pour renforcer la paix et la stabilité dans ses États membres et est prête à protéger leurs intérêts, a déclaré le secrétaire général de l’OTSC, Stanislav Zas, lors d’une réunion du comité des secrétaires des conseils de sécurité de l’OTSC à Erevan aujourd’hui. .

« La position de principe de l’OTSC (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Russie) reste inchangée : nous sommes convaincus de la nécessité d’un règlement politique de tous les conflits existants et nous appelons toutes les forces qui affectent la sécurité internationale à le faire. avec cela, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour renforcer la paix et la stabilité dans les États membres de l’OTSC et sommes prêts à défendre leurs intérêts », a-t-il déclaré.

Stanislav Zas a également noté les menaces croissantes à la sécurité des États membres de l’OTSC dans plusieurs directions simultanément.

« L’un des principaux instruments pour assurer la sécurité des États membres et contrer les défis et les menaces est de renforcer la capacité des forces de sécurité collective ainsi que d’organiser une coopération étroite entre les services spéciaux et les forces de l’ordre dans la mise en œuvre de mesures opérationnelles et préventives , » il a dit.

Selon Zas, dans des conditions de défis et de menaces croissants pour les TIC, assurer la sécurité des infrastructures d’information critiques est devenu l’une des tâches prioritaires de tous les États membres de l’OTSC.

Le secrétaire général de l’OTSC a déclaré que beaucoup de travail devait être fait cette année pour organiser les activités pratiques du Conseil de coordination sur la garantie de la sécurité biologique des États membres.

« Tenant compte de la discussion des questions de réponse opérationnelle aux défis et menaces à la sécurité de nos États, le Secrétariat de l’OTSC prépare un ensemble d’actes juridiques réglementaires pour améliorer le système de réponse aux crises, que nous prévoyons de présenter à la session d’automne des organes statutaires. Ainsi, compte tenu de la situation actuelle, nous avons de sérieuses tâches à accomplir afin de renforcer le potentiel global de notre organisation et de continuer à œuvrer à l’amélioration du statut de l’OTSC sur la scène internationale », a-t-il déclaré.