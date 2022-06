Inspiré par la maison Chanel, le jeune créateur Miqayel Simonyan s’attaque au monde

par Christophe Atamian

PARIS — Le jeune créateur de vêtements parisien ne connaît qu’une seule vitesse : l’overdrive. Né dans la ville pittoresque d’Ijevan dans la province de Tavush, en Arménie - population de 15 000 habitants - Simonyan fait preuve d’un talent et d’une détermination inhabituels à un jeune âge. Encore adolescent à l’époque et toujours polymathe artistique, Simonyan a obtenu une place de finaliste à la finale de l’Eurovision arménienne junior, a remporté plusieurs concours nationaux de chant, puis a reçu une bourse complète au United World College de Dilijan, où il a passé le très convoité international. Diplôme du baccalauréat.

Il repartait, cette fois pour le Luther College de Decorah, Iowa, tous frais payés.



Collection Omission, Miqayel Simonyan, Haut pour homme, 2022

Simonyan a lancé sa première collection, « Aphrodisiac », à 20 ans et a commencé avec succès à vendre ses créations en ligne. En 2021, il a obtenu une place à Parsons Paris , considérée par beaucoup comme la meilleure école de mode au monde. Le prix de 55 000 $ pour les frais de scolarité était un peu élevé, alors Simonyan a décidé de rester dans la capitale française et d’apprendre du mieux qu’il pouvait. Il a récemment mis sur pied sa troisième collection, intitulée « Omission », et prévoit d’envoyer de jeunes mannequins parisiens sur la piste dans ses créations plus tard cet été avant de fréquenter l’université française de la mode.

Inspirés de Chanel, avec un soupçon de Versace ajouté au mélange, les créations de Simonyan sont à la fois portables et agréables à regarder.

"J’adore ce que Chanel a fait. Elle a libéré les femmes et confectionné de beaux vêtements élégants que tout le monde admire. Karl Lagerfeld a ajouté la mode de la rue au mélange, s’appropriant le meilleur de ce qu’il a vu autour de lui à New York et à Paris. Mais plus que tout, c’est Chanel, la femme, qu’il admire le plus : « Je sais que des choses peu flatteuses sont sorties récemment sur la vie personnelle de Chanel. Mais en tant que designer, elle était incomparable. Elle venait d’une famille pauvre comme moi, et elle n’a rien laissé se mettre en travers de son chemin. J’ai exactement le même lecteur.

Avons-nous mentionné que Simonyan est handicapé ? Le designer arménien est né avec un trouble neurologique rare mais bénin qui lui rend difficile la marche. Il contourne cela en montrant un sang-froid peu commun en public et en recourant à un fauteuil roulant électrique lorsqu’il doit parcourir de longues distances.

Collection Capsule, Miqayel Simonyan, Tenue noire pour femme, 2021

Grand, beau et chaleureux, il évite l’attitude du monde de la mode : « En fin de compte, nous ne faisons que fabriquer des vêtements, pas guérir le cancer. Il n’est pas nécessaire d’avoir une attitude à ce sujet. Pour moi, la mode est la chose la plus importante de ma vie, mais je sais comment la replacer dans son contexte.

Dans plusieurs conversations, Simonyan m’a souligné qu’il voulait continuer son travail de porte-parole des personnes handicapées et devenir le premier créateur de mode célèbre avec un handicap : « Dans le passé, j’avais du mal à m’accepter. Cependant, j’ai pu trouver la force dont j’avais besoin en concevant et en fabriquant des choses pour les autres. Je conçois des vêtements avec le souhait qu’ils puissent aider les gens à devenir plus eux-mêmes.

Je trouve les créations de Simonyan séduisantes : des tee-shirts noirs classiques rendus en chenille/velours ; des hauts aux coupes asymétriques avec des motifs géométriques simples rappelant l’art moderniste primitif ; pantalon fuselé uni avec une coupe avant-gardiste ; des épingles et des chapeaux inspirés des arts et de l’artisanat traditionnels arméniens, tous minutieusement et amoureusement cousus ensemble à la main et sur une machine Singer, comme au bon vieux temps. Et au fur et à mesure que son œil se développe, le designer évite les motifs astucieux : « À l’avenir, je veux mettre à jour les thèmes et les designs arméniens classiques. Je veux créer quelque chose d’audacieux et d’époustouflant avec juste un soupçon de folk, pas quelque chose de kitsch ou de dérivé.



Collection Aphrodisiac, Miqayel Simonyan, Haut pour homme avec collier en argent

Pour sa nouvelle collection, « Omission », Simonyan s’inspire des suprématistes russes du début du XXe siècle tels que Kazimir Malevich et Lyubov Popova : « En tant que designer », note Simonyan, « j’ai trouvé ma propre formule ; la créativité plutôt que l’ostentation et la simplicité plutôt que l’exagération. Les résultats sont modernes et épurés, artistiques mais portables. Ils laissent le corps vagabonder librement pour faire ce qu’il veut, dans le contexte d’une journée bien remplie au 21e siècle - ou sortir le soir pour dîner et danser, affichant le juste mélange entre portable et tendance : "Je considère mes créations comme complètes uniquement lorsque ils sont portés, pas lorsqu’ils sont accrochés à un mannequin. Par conséquent, j’essaie toujours de créer un équilibre entre mes vêtements originaux, mais toujours portables. Rappelez-vous le nom de Miqayel Simonyan. Les paris sont que vous l’entendrez probablement plus d’une fois dans votre avenir de la mode.