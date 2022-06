Le ministère russe des Affaires étrangères revient les déclarations de Lavrov concernant Parukh

Le ministère russe des Affaires étrangères est revenu sur les déclarations de Lavrov concernant Parukh. Sa porte-parole Maria Zakharova a déclaré en effet mercredi que la commission frontalière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’est « en aucun cas liée à la situation » dans le village de Parukh au Karabakh.

Lors d’une conférence de presse à Erevan la semaine dernière, M. Lavrov avait déclaré que la question de Parukh « sera étudiée et résolue dans le cadre des travaux de délimitation ». Ces propos n’avaient toutefois pas été repris dans la transcription officielle de la conférence de presse.

Le commentaire de M. Lavrov a fait les gros titres à Erevan et à Bakou, ce qui a incité le porte-parole du ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères à publier un démenti, affirmant qu’« aucune question ne devrait être examinée en dehors de la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ».

En mars, les troupes azerbaïdjanaises ont pénétré dans Parukh, ce qui avait provoquer le départ desrésidents arméniens du village et d’un village voisin, Khramort. Les deux villages sont situés sur un territoire resté sous le contrôle arménien après la guerre de 2020.