Rencontre du ministre arménien des affaires étrangères avec le groupe d’amitié Arménie-Bulgarie

Le 14 juin, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, qui est en visite officielle en Bulgarie, a rencontré les députés du groupe d’amitié Bulgarie-Arménie de l’Assemblée nationale de Bulgarie.

Le ministre Mirzoyan et le chef du groupe d’amitié Bulgarie-Arménie, Atanas Zafirov, ont convenu qu’au fil des ans, une coopération efficace et mutuellement bénéfique a été établie entre les deux pays dans les dimensions bilatérales et multilatérales, sur la base de liens historiques, de sympathie et de confiance mutuelles. Le rôle significatif de la communauté arménienne présente en Bulgarie depuis des siècles dans le renforcement des relations arméno-bulgares a été souligné.

Les interlocuteurs ont évoqué la diplomatie parlementaire comme une direction importante pour le développement des relations entre les deux pays, notant à cet égard l’intensification des contacts entre les groupes parlementaires et la coopération au sein des plateformes parlementaires internationales.

Au cours de la réunion, les parties ont également échangé leurs points de vue sur les perspectives de promotion de la coopération entre l’Arménie et la Bulgarie dans les domaines de l’économie et du commerce, du tourisme, de l’éducation et de la culture, pour lesquels il existe une riche base juridique contenant plus de 60 documents.

Le ministre Mirzoyan a informé ses interlocuteurs de la situation entourant le conflit du Haut-Karabakh, ainsi que de l’évolution des processus visant à établir la paix et la stabilité régionales. Les parties ont convenu que le conflit du Haut-Karabakh devait trouver un règlement global sous le mandat de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE, par le biais de négociations pacifiques.

Le ministre arménien des Affaires étrangères a également souligné la nécessité de régler les questions humanitaires résultant de la guerre de 44 jours, en particulier le rapatriement des prisonniers de guerre et des civils arméniens détenus en Azerbaïdjan, et la préservation du patrimoine historico-culturel arménien dans les territoires tombés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.