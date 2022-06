Cérémonie de remise de diplômes à l’Université d’État d’Artsakh

Une cérémonie de remise de diplômes s’est tenue à l’Université d’État d’Artsakh du 13 au 16 juin.

Dans une interview accordée à « Artsakhpress », Zarine Sarajyan, chef du département de l’information et des relations publiques de l’Université d’État d’Artsakh, a noté qu’au cours de l’année universitaire 2021-2022, 501 étudiants ont obtenu un diplôme de l’Université d’État d’Artsakh.

"356 étudiants ont obtenu une licence et 145 étudiants ont obtenu un master.

Selon la tradition, la cérémonie de remise des diplômes a eu lieu au mémorial des étudiants combattants pour la liberté tombés au combat.

Les étudiants et les professeurs ont déposé des fleurs au mémorial pour les étudiants victimes de la guerre d’Artsakh", a-t-elle déclaré.

