L’Arménie s’engage à poursuivre sur la voie de la démocratie. Le Premier ministre reçoit la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe Marija Pejčinović Burić et la délégation conduite par celle-ci.

Se félicitant de la visite de la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, le Premier ministre a noté qu’en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe, l’Arménie s’est engagée à poursuivre la voie démocratique et attache de l’importance au renforcement de la coopération en matière de protection des droits de l’homme, de développement de la démocratie et d’établissement d’un système judiciaire indépendant. Nikol Pashinyan a évalué le travail avec l’APCE et la CEDH comme étant efficace, a fait référence à la question du retour des prisonniers de guerre arméniens, des otages et d’autres civils détenus en Azerbaïdjan jusqu’à présent, dans la direction de laquelle le gouvernement arménien travaille étroitement avec la CEDH. Le Premier ministre a attaché de l’importance au soutien de la communauté internationale, y compris du Conseil de l’Europe, remerciant le Secrétaire général du Conseil de l’Europe d’avoir abordé cette question à plusieurs reprises.

Marija Pejčinović Burić a noté que le Conseil de l’Europe apprécie la coopération avec l’Arménie, et que le but de sa visite est de la renforcer encore. Elle a salué les réformes démocratiques de la République d’Arménie, dans le sens desquelles l’Arménie enregistre des progrès visibles, et a hautement apprécié les élections législatives anticipées de 2021, qui ont été conformes aux normes internationales, libres et compétitives.

Les interlocuteurs ont abordé les questions à l’ordre du jour des relations bilatérales. Le processus et les défis des réformes dans le domaine de la justice ont été discutés. Le Premier ministre a noté l’importance d’accroître la confiance du public dans le système judiciaire, et la Secrétaire générale a réaffirmé qu’elle était prête à soutenir ce processus grâce à l’appui consultatif, à l’expérience et aux connaissances du Conseil de l’Europe. La question de la promotion de la participation des femmes dans les différentes sphères de la vie publique a également été abordée. La mise en œuvre du plan d’action République d’Arménie-Conseil de l’Europe pour 2019-2022 a été discutée.

Les parties ont échangé leurs points de vue sur la situation politique intérieure et extérieure de l’Arménie, ainsi que sur les défis régionaux et internationaux en matière de sécurité. L’importance du dialogue sur la voie de la paix et de la prospérité a été soulignée.

Le Premier ministre a présenté les positions de la République d’Arménie sur la délimitation et la démarcation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, les activités de la Commission de sécurité des frontières, l’agenda pour la paix, en attachant de l’importance à la réponse ciblée des partenaires internationaux aux déclarations et actions provocatrices qui portent atteinte à la stabilité régionale.

Service de presse du Premier ministre