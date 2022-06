Aliev réitère ses mises en garde à l’Arménie

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a réitéré jeudi 16 juin ses menaces à l’Arménie au cas où elle soulèverait la question du statut du Haut-Karabagh dans les pourparlers de paix avec Bakou et en a profité pour exiger une fois encore un corridor extraterritorial reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan via le sud de l’Arménie. “Les autorités de l’Arménie doivent renoncer à leurs tentatives de réécrire l’histoire”, a martelé Aliev lors d’une conférence internationale à Bakou. “L’Histoire a déjà été écrite et il existe un accord verbal agreement selon lequel personne ne doit mentionner le statut. Hélas, il en a été question, ce qui pourrait avoir de très fâcheuses conséquences”, a menacé le président azéri, en ajoutant : “Si l’Arménie persiste à remettre en question l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, alors l’Azerbaïdjan n’aura pas d’autre choix que d’en faire de même [contre l’ Arménie]”, réitérant ainsi la position affichée quelques jours après sa rencontre au sommet le 22 mai à Bruxelles avec le premier ministre arménien Nikol Pächinian. Présentant une interprétation très personnelle de cette rencontre sous l’égide de l’UE, Aliev avait affirmé que le leader arménien s’était rangé à ses arguments et avait aussi menacé de soulever la question des droits de l’Azerbaïdian sur la province méridionale arménienne du Syounik, tenue par Bakou pour une terre « historiquement azérie », si Erevan persistait à réclamer quelque statut pour le Karabagh. Cette fois encore, Aliyev a désigné le Syounik comme un “ territoire historiquement azerbaïdjanais”. Bakou s’emploie à obtenir de l’Arménie un accord pour un traité de paix dont chacun des signataires reconnaîtrait l’intégrité territoriale de l’autre. Erevan a indiqué que les questions relatives au statut futur du Karabagh et à la sécurité de sa population majoritairement arménienne devraient être inscrites à l’agenda des pourparlers prévus en vue du traité de paix. Aliyev a d’ores et déjà exclu toute discussion sur le statut du Karabagh et menacé d’afficher ses prétentions sur certains territoires de l’Arménie fin mai. E ministre arménien des affaires étrangères a déploré ces déclarations “belliqueuses”, en ajoutant que les “négociations sur la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan devraient se tenir sur la base des propositions des deux parties”. Aliyev a jeudi aussi réitéré ses exigences d’un corridor reliant l’Azerbaïdjan au Nakhitchevan via le Syounik, en faisant remarquer qu’il serait similaire à celui de Latchine sous contrôle des forces de paix russes qui relie le Karabagh à l’Arménie. Aliyev a fait la menace implicite de recourir à une action militaire si la partie arménienne continue à s’opposer à un tel axe extraterritorial vers le Nakhitchevan. “S’ils ne veulent pas garantir cet axe, pour nous il sera très difficile de parler de paix”, a mis en garde le président azéri. Les leaders arméniens ont rejeté avec fermeté ces demandes, en faisant valoir que les accords arméno-azéris obtenus par la Russie et l’Union européenne prévoient seulement des axes de transport conventionnels entre les deux Etats du Sud Caucase. En visite à Erevan la semaine dernière, le ministre russe des affaires étrangères Serguei Lavrov avait souligné que l’Arménie devrait contrôler les axes routiers et ferroviaires prévus censés relier le Nakhitchevan au reste de l’Azerbaïdjan. Lavrov avait ajouté que la partie arménienne devrait en retour simplifier les procédures aux frontières pour les biens et les personnes d’Azerbaïdjan. En visite en Russie le 15 juin pour le forum économique de Saint Petersbourg, Pachinian a affirmé de son côté que le corridor voulu par Bakou était la « ligne rouge » à ne pas franchir aux yeux de Erevan.