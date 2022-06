Une proche collaboratrice de Pachinian va être promue chef du parquet arménien

Le parti Contrat civil au pouvoir en Arménie a lancé la procédure jeudi 16 juin en vue de promouvoir une proche conseillère au poste de procureure générale d’Arménie. L’actuel procureur-général, Artur Davtian, devrait achever le 15 septembre prochain son mandat de six ans. Il avait été nommé à ce poste en 2016 par le Parlement dominé alors par les partisans de l’ex-président Serge Sarkissian. Pachinian et ses alliés politiques, qui contrôlent largement l’actuelle Assemblée nationale, ont décidé de ne pas reconduire Davtian à ce poste pour un second mandat. Leur candidate à ce poste, Anna Vardapetian, a été vice-ministre de la justice en 2019 dans le gouvernement dirigé depuis un an par Nikol Pachinian, dont elle est devenue en mars 2020 la conseillère pour les affaires légales. Vardapetian a refusé de s’entretenir avec les journalistes ni avant ni après la réunion qu’elle a eue à huis clos avec les députés du Contrat civil jeudi. Elle n’a donc pas respecté sa promesse de “répondre à toutes vos questions à l’issue de cette rencontre”. Le leader du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Hayk Konjorian, a insisté sur le fait que Vardapetian n’agira pas sur les ordres du gouvernement dans la nouvelle fonction qui est la sienne. “Je puis vous assurez de ma confiance dans le fait que Mme Vardapetian agira strictement dans le cadre de la Constitution et des lois d’Arménie en son âme et conscience”, a indiqué Konjorian, qui s’est exprimé pour sa part devant les journalistes. Vardapetian avait été éclaboussée par un scandale l’an dernier après qu’un media arménien eu publié des preuves supposées de son interférence dans une enquête criminelle portant sur un homme d’affaires en cavale opposé au gouvernement de Pachinian. Le site d’information en ligne, 168.am, avait publié une capture d’écran désigné comme la copie d’un mail envoyé par Vardapetian à un haut responsable de la justice en charge de l’enquête. Selon le site, le courrier aurait renfermé des instructions relatives à l’inculpation de l’homme d’affaires, Ruben Hayrapetian. L’avocat de Hayrapetian avait mis à profit cette publication, pour affirmer que Vardapetian avait commis un délit pour lequel elle devrait répondre devant la justice et être poursuivie. Le bureau du procureur-général a toutefois blanchi la collaboratrice de Pachinian de toute accusation, affirmant qu’elle aurait conseillé l’enquêteur plutôt qu’exercé des pressions sur lui. Vardapetian ne s’est toujours pas exprimée publiquement à ce jour sur ce scandale. Davtian, le procureur sortant, a lui aussi été accusé par les opposants à l’actuel gouvernement, y compris les alliés de l’ex-président Sarkissian à qui il doit sa fonction, d’avoir couvert les abus du gouvernement et d’avoir fabriqué des affaires politiquement motivées contre les adversaires de Pachinian. Il a démenti de telles allégations.