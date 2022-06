L’évêque Bagrat Galstanyan, le primat du diocèse de Tavouch s’est rendu en Artsakh

Le primat du diocèse de Tavich, l’évêque Bagrat Galstanyan, accompagné du diacre Tovmas Arakelyan, a récemment visité l’Artsakh. Il a visité les sites historiques de l’Artsakh et a visité un certain nombre de sanctuaires de l’Artsakh.

Accompagné de Mgr Vrtanes Abrahamyan, Primat du diocèse de l’Artsakh, Mgr Bagrat a visité le monastère d’Amaras, a rencontré les proches de nos héros tués dans la guerre de 44 jours et a transmis sa bénédiction et son message paternel au peuple fidèle d’Artsakh.

Lors de sa visite au complexe monastique de Gandzasar, l’évêque Bagrat Galstanyan a chanté l’hymne de l’Artsakh dans le monastère. Il a également visité le site de l’église de Hakobavank qui est en cours de restauration, et avec l’évêque Vrtanes Abrahamyan, il a pris connaissance des travaux de restauration en cours dans le monastère. Dans le cadre de sa visite, le primat du diocèse du Tavouch a également participé à un concert donné par des chœurs d’enfants au Palais de la culture et de la jeunesse de Stepanakert.

A la fin de la visite Stepanakert le sermon du primat du diocèse de Tavoush, Bagrat Galstanyan, a été entendu depuis la cathédrale d’Astvatsatsin. Le primat du diocèse de l’Artsakh, l’évêque Vrtanes Abrahamyan a accueilli cette étape de l’évêque Bagrat Galstanyan avec amour fraternel et prière, pour sa solidarité avec le peuple de l’Artsakh. Il a exprimé sa joie pour cet esprit fraternel et la coopération étroite entre les diocèses. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan