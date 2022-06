« Nous sommes les amis des jours difficiles pour nos amis »

La réunion a abordé la coopération multilatérale arméno-iranienne, qui est basée sur une amitié séculaire, des liens historiques et culturels étroits entre les deux peuples, a indiqué le service de presse du Parlement.

Décrivant les orientations pour renforcer le partenariat bilatéral, les parties se sont déclarées prêtes à poursuivre le dialogue avec des efforts conjoints et à enrichir davantage le programme de coopération.

Le président Raisi a attaché de l’importance au partenariat entre les organes législatifs visant à renforcer les relations chaleureuses entre l’Arménie et l’Iran.

Les parties ont également évoqué les relations économiques bilatérales et la mise en œuvre de projets d’infrastructure conjoints.

La partie arménienne a souligné la mise en œuvre d’accords mutuels dans les domaines de l’énergie et des transports.

« Je tiens également à déclarer que dans le contexte du développement des communications de transport régionales, l’établissement de la communication ferroviaire de l’Arménie avec l’Iran est l’une des questions clés de notre ordre du jour », a déclaré Alen Simonyan.

Il a également présenté au président iranien la situation d’après-guerre, les problèmes humanitaires et la question de la préservation des valeurs historiques et culturelles arméniennes qui sont sous le contrôle azerbaïdjanais. Alen Simonyan a informé que l’Azerbaïdjan est en train de détruire le patrimoine culturel au niveau de l’État, et que l’Iran pourrait servir d’exemple à l’Azerbaïdjan à ce sujet.

La réunion a également souligné les efforts constants de l’Iran pour l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région.

Le président du Parlement arménien s’est dit convaincu que le partenariat mutuel arméno-iranien a un grand potentiel de développement et d’expansion et est prêt à soutenir le développement de la coopération mutuellement bénéfique entre l’Arménie et l’Iran au profit des deux peuples amis.

"Nous sommes amis des jours difficiles pour tous nos amis, nous sommes guidés par cela. Dans les jours heureux, tout le monde pouvait être aux côtés de tout le monde, mais la véritable amitié se manifeste dans les moments difficiles », a déclaré le président iranien.

Le Président du Parlement a transmis les chaleureuses salutations du Premier ministre arménien et l’invitation à effectuer une visite officielle en Arménie au Président iranien.