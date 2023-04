L’Artsakh distingué

L’Œuvre d’Orient a décerné cette année son 11e prix littéraire, en partenariat avec la Procure, afin de récompenser un ouvrage traitant avec espérance de la situation des chrétiens en Orient.

Ce prix honorifique, décerné sous la direction d'Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuel de l'Académie française, tend à sensibiliser les lecteurs à l'actualité et aux problématiques des chrétiens en Orient. Il a été remis lors de la messe annuelle de L'Œuvre d'Orient ce dimanche 12 juin. La Divine Liturgie était célébrée selon le rite gréco-catholique ukrainien par Mgr Hlib Lonchyna.

Les deux lauréats du Prix littéraire sont :

Le Grand Prix : Michel Petrossian, Chant d’Artsakh, Éditions de l’Aire 2021.

En septembre 2022 débute un conflit entre l’Arménie qui perd une partie de son territoire au profit de l’Azerbaïdjan. Des événements tragiques qui poussent Michel Petrossian à prendre sa plume des grands jours et à relater les actes du drame dans un journal qui durera jusqu’au printemps 2021 où la petite Arménie, faute de soutien extérieur, doit abdiquer.



La Mention spéciale : Jacques Mercier,

L’Art de l’Éthiopie, des origines au siècle d’or, Éditions Place des Victoires 2021.

Peinture géométrisante d’une modernité et croix aux formes variées ; une originalité de l’art éthiopien. Originalité qu’il possède dès ses prémices au IVe siècle, précurseur du luminisme avant les développements orientaux et qu’il conserve même après la fin de son Siècle d’or (XVe siècle), marqué par le colorisme des enlumineurs et le graphisme des peintres d’icônes, tous curieux du monde extérieur.



