Communiqué du CDCA

Le second tour des élections législatives se déroulera le 19 juin. A l’issue du premier tour, le Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) se félicite de la mobilisation des amis de la cause arménienne qui a contribué à la bonne tenue des candidats qu’il soutenait. Il invite à poursuivre l’effort dans le cadre du deuxième tour.

Le CDCA rappelle qu’il s’agit d’un moment essentiel de la vie démocratique du pays pour envoyer à l’Assemblée nationale des élus qui ont fait part de leur attachement à des questions aussi importante...