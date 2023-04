Un jeune couple arménien s’était marié en 2018 au sommet du mont Ararat, ils racontent cette fabuleuse aventure

Ils se sont mariés en tenue de randonnée, au sommet du mont Ararat ! Ishkhan Gevorgyan et Ashkhen Hovhannisyan font partie des jeunes couples qui, avant le mariage, réfléchissent à la manière d’organiser la cérémonie de mariage afin qu’elle devienne mémorable et originale.

Ils aiment tous les deux la nature, la randonnée, l’escalade, les hauteurs et cette préférence commune a été à la base de l’organisation de la cérémonie de mariage au sommet de l’Ararat qui culmine à 5156 mètres. Ashkhen répondant à nos c...