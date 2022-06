Cher Ami,

Après la guerre de 2020, l’Arménie se trouve confrontée aux défis les plus importants depuis son indépendance. Pour garantir sa pérennité, elle a besoin d’un soutien régulier, prévisible et à long terme. Pour répondre à cette nouvelle situation, le Fonds Arménien de France lance aujourdhui une campagne d’appel aux dons par prélèvements mensuels : « L’Arménie, tous les mois ».

En souscrivant à ce prélèvement mensuel, nous pouvons, tous ensemble, garantir des réalisations sur le long terme dans quatre domaines vitaux : agriculture, éducation, énergie solaire et développement des villages frontaliers, en Arménie et en Artsakh.

Pour illustrer cette campagne, Simon Abkarian, Robert Guédiguian et Vasken Toranian ont réalisé un film que nous vous invitons à découvrir ci-dessous :

Pour soutenir et lancer cette campagne, de nombreuses personnalités du monde des arts et des médias ont signé la Charte de « L’Arménie, tous les mois »

Diffusez le présent communiqué et la Charte autour de vous, aux membres de votre famille et à vos amis.

Souscrivez au prélèvement mensuel en cliquant sur le lien suivant :

MENSUALISER MON DON

L’avenir de l’Arménie dépend de nous tous, aujourd’hui.

Merci pour les femmes, les hommes et les enfants d’Arménie et d’Artsakh et à bientôt.

Bédros Terzian,

Président du Fonds Arménien de France

> P.S. Votre don est déductible d’impôts à hauteur de 66 %.

> Pour en savoir plus sur l’opération « L’Arménie, tous les mois » cliquez ici

