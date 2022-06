Turkish Airlines devient Türk Havayollari, annonce Erdogan

La compagnie aérienne turque Turkish Airlines portera désormais son nom turc à l’international, soit « Türk Havayollari », sa traduction littérale, a annoncé mercredi le président Recep Tayyip Erdogan. « La compagnie nationale effectuera désormais ses vols internationaux sous le nom de Türk Havayollari et non plus de Turkish Airlines », a indiqué le chef de l’État, qui a déjà fait procéder au changement de nom de son pays aux Nations unies.

M. Erdogan, qui s’exprimait devant le groupe parlementaire de son parti, l’AKP (islamo-conservateur), a officiellement demandé début juin à l’ONU que la Turquie soit désormais désignée par son nom turc « Türkiye », dont il veut faire une « marque » unique dans toutes les langues pour les exportations. L’appellation Türkiye permet au pays de se débarrasser de sa dénomination en anglais, « Turkey » - la dinde - qui prêtait à sourire.

Turkish Airlines, qui dessert plus de 200 destinations dans le monde sur tous les continents au départ d’Istanbul, est détenu à 49% par l’État turc. La compagnie a transporté plus 74 millions de passagers en 2019 et 44,8 millions en 2021 à cause de la pandémie. La compagnie est régulièrement élue meilleure compagnie aérienne européenne depuis 2011, selon différents sites. Interrogé par l’AFP sur ce changement de nom à l’international, un porte-parole de la compagnie n’avait pas répondu dans l’immédiat.

Cette « turquisation » du nom du pays et de sa compagnie nationale intervient à un an de l’élection présidentielle annoncée pour mi-juin 2023, à laquelle M. Erdogan a annoncé sa candidature.

Au pouvoir depuis 2003, comme Premier ministre puis comme président, il est confronté à une grave crise économique et à une inflation de plus de 73%. Selon un sondage réalisé en avril par l’institut turc Metropoll, M. Erdogan pourrait être défait au second tour par plusieurs de ses potentiels rivaux.

AFP