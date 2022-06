La direction du parlement affiliée au parti au pouvoir, le Contrat civil, n’a toujours pas mis à exécution ses menaces de priver de leurs sièges les élus de l’opposition qui boycottent les sessions du parlement.

Les 35 législateurs représentant les alliances d’opposition Hayastan et Pativ Unem ont commencé le boycott en avril avant leurs manifestations quotidiennes demandant la démission du Premier ministre.

Selon la loi, un député peut perdre son siège s’il omet, pour des raisons « non légitimes », au moins la moitié des votes du Parlement au cours d’une même session semestrielle de l’Assemblée nationale. La décision finale à cet effet doit être prise par la Cour constitutionnelle à l’initiative de la direction du Parlement ou d’au moins un cinquième des députés.

Le président du Parlement, Alen Simonian, a déclaré le 17 mai qu’il envisageait d’introduire un tel recours devant la Cour. Plusieurs autres parlementaires pro-gouvernementaux ont exprimé leur soutien à cette idée dans les semaines qui ont suivi.

L’un d’entre eux, Hovik Aghazarian, a déclaré mercredi que les membres du groupe parlementaire du parti au pouvoir ont discuté de l’expulsion éventuelle de leurs collègues de l’opposition, mais ne sont pas parvenus à un consensus lors d’une réunion tenue lundi.

« Personnellement, je suis d’accord avec le point de vue de [Simonian] car cela [le boycott de l’opposition] peut être considéré comme une violation de la loi », a déclaré Aghazarian au service arménien de RFE/RL.

Selon le bureau de presse du Parlement, 14 législateurs de l’opposition, dont le vice-président du parlement Ishkhan Saghatelian, peuvent désormais être formellement accusés d’absentéisme.

S’adressant aux journalistes tard dans la journée de mardi 15 juin, Saghatelian s’est de nouveau moqué des menaces de le priver, lui et d’autres opposants, de leurs mandats.

« Nous avons reçu nos mandats du peuple, et le peuple exige maintenant que nous les retirions du pouvoir le plus rapidement possible », a-t-il déclaré après avoir annoncé la décision de l’opposition de mettre fin aux manifestations quotidiennes à Erevan et de rassembler ses partisans sur une base hebdomadaire à la place.

M. Saghatelian a également précisé que les deux blocs d’opposition ne mettront pas fin à leur boycott du Parlement pour le moment.

Les députés qui les représentent ont interrompu ce boycott le 3 juin pour tenter de faire adopter par l’Assemblée nationale une résolution rejetant tout accord de paix qui rétablirait le contrôle de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. La majorité parlementaire a bloqué la résolution en boycottant un débat d’urgence sur celle-ci.

Les boycotts des sessions du Parlement par l’opposition n’ont pas été rares en Arménie par le passé. Aucun législateur de l’opposition n’a été privé de son siège pour cette raison.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200