Le gouvernement veut diminuer les achats en liquide

Les autorités vont commencer à appliquer le mois prochain de sérieuses restrictions sur les paiements en espèces dans le pays, dans le cadre de leur lutte contre l’évasion fiscale.

Un projet de loi approuvé par le Parlement au début de l’année impose aux entreprises privées et aux entrepreneurs individuels d’effectuer des transactions d’une valeur supérieure à 300 000 drams (700 dollars) uniquement par le biais du système bancaire.

Pour les autres citoyens, la limite est fixée à 500 000 drams. Mais elle sera ramenée à 300 000 drams en juillet 2023.

La loi, qui entrera en vigueur le 1er juillet, interdit également aux agences gouvernementales locales et centrales d’effectuer ou d’accepter tout paiement en espèces.

Elle prévoit une interdiction similaire, bien que progressive, du paiement de tous les frais d’inscription à des cours de médecine et d’éducation, ainsi que des salaires du secteur privé. L’interdiction s’appliquera d’abord à Erevan et sera étendue aux autres régions d’Arménie au cours des deux prochaines années.

Le Premier ministre a vanté l’entrée en vigueur imminente de ces restrictions lors d’une réunion du cabinet la semaine dernière. Il a déclaré que son gouvernement allait également interdire les paiements en espèces pour les biens immobiliers et les voitures.

Le chef du Comité des recettes de l’État (SRC), Rustam Badasian, a confirmé que ces mesures visent à réduire le secteur informel, toujours important, de l’économie arménienne. Elles entraîneront une « certaine augmentation des recettes fiscales », a-t-il déclaré sans faire de projections financières concrètes.

Garegin Gevorgian, un haut fonctionnaire de la Banque centrale arménienne, s’est montré tout aussi confiant quant au fait que la restriction de l’utilisation généralisée de l’argent liquide comme moyen de paiement améliorera la collecte des impôts.

Les données de la Banque centrale citées par Gevorgian montrent que les paiements effectués en Arménie par virement bancaire, chèque et carte de crédit ou de débit ont régulièrement augmenté au cours des 12 dernières années. Pourtant, ils ne représentaient qu’un quart de toutes les transactions l’année dernière.

Suren Parsian, un économiste indépendant, a salué les efforts du gouvernement pour réduire les transactions en espèces. Mais il estime que les autorités devraient faire davantage pour sensibiliser le public aux restrictions à venir et aider les petites et moyennes entreprises à se préparer à leur application.

Un propriétaire de petite entreprise, Garegin Gevorgian, a critiqué les limitations, affirmant que beaucoup de ces entreprises devront payer plus d’impôts et de frais bancaires. Leur charge fiscale pourrait être doublée en conséquence, a-t-il affirmé.

Les vendeurs de voitures individuelles sont également inquiets. Comme l’explique l’un d’entre eux, Tigran Hovannisian, « Nous allons avoir des litiges avec les acheteurs. Un acheteur dira ’je ne transférerai pas l’argent tant que vous n’aurez pas enregistré la voiture à mon nom’, tandis que je dirai ’je ne l’enregistrerai pas à votre nom tant que vous n’aurez pas transféré l’argent’. »

On s’interroge également sur la capacité des autorités à faire appliquer les nouvelles règles dans les transactions automobiles et immobilières. Les agents immobiliers préviennent que les acheteurs et les vendeurs de maisons peuvent formaliser leurs transactions comme des dons gratuits, mais les réaliser en espèces pour échapper aux impôts.

