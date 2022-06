Kim Kardashian avec une fortune 1,8 milliards de dollars est la 16e femme la plus riche du monde parties de zéro selon Forbes

Forbes a publié une liste des femmes les plus riches du monde qui ont commencé une carrière à partir de zéro. La présentatrice des télévisions américaines Oprah Winfrey est la première du top dix. La présentatrice télé de 68 ans a gagné 2,6 milliards de dollars au cours de sa carrière. La star américaine de la télévision d’origine arménienne Kim Kardashian occupe la 16e place avec 1,8 milliard de dollars. La chanteuse Rihanna est un peu en retard sur son partenaire du show business. La chanteuse est à la 21e place avec 1,4 milliard de dollars.

Kylie Jenner, 24 ans, est à la 41e place avec 600 millions de dollars, mais Kylie surpasse tout de même de nombreuses célébrités, comme Madonna et Taylor Swift, qui sont respectivement 47e et 48e. Source Forbes et Armtimes.

Krikor Amirzayan