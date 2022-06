Devenir membre des Jeunes Ambassadeurs de la Diaspora

Les Jeunes Ambassadeurs de la Diaspora est un programme de formation exclusif du Haut-commissariat aux Affaires de la Diaspora destiné aux jeunes leaders âgés de 22 à 35 ans.

Les candidatures pour la deuxième édition du programme sont maintenant ouvertes et la promotion de la première année a récemment été diplômée. L’année dernière, 20 jeunes Arméniens de la diaspora originaires de 16 pays ont participé au programme.

Le programme dure un an, dont deux semaines en Arménie et en Artsakh. L’année dernière, les participants se sont familiarisés avec les sujets politiques, sociaux, économiques, éducatifs et autres, les programmes et les opportunités de la Patrie, ont élargi leurs idées sur la participation à la vie publique et ont acquis de nouvelles connaissances et compétences.

Après leur séjour en Arménie, les Jeunes Ambassadeurs de la Diaspora ont organisé des réunions communautaires, des événements autour du rapatriement, des initiatives communes et des campagnes d’information dans leurs communautés.

Tout au long de l’année, les Jeunes Ambassadeurs sont devenus des partenaires directs de notre Bureau et ont formé dans leur pays un solide réseau de jeunes leaders.



Au total, 121 réunions communautaires et de rapatriement, 538 publications dans les réseaux sociaux et 30 présentations dans les médias, l’ouverture d’un centre culturel et éducatif, 1 court-métrage, 2 initiatives d’aide financière, 6 événements de mise en réseau, 10 initiatives visant à protéger les intérêts arméniens, 2 enquêtes communautaires et un travail sur le document de politique de la jeunesse de la diaspora ont été réalisés.

Ne tardez pas à poser votre candidature pour la deuxième édition du programme !

Jeunes leaders des communautés arméniennes de la diaspora, ce programme est pour vous ! Si vous cherchez à développer vos compétences et à améliorer votre capacité d’évolution personnelle, à en savoir plus sur la situation en Arménie et en Artsakh, à voir la Patrie de vos propres yeux et à intensifier le travail dans votre communauté, n’hésitez pas à poser votre candidature.

Les participants au programme auront une année de vie sociale active, acquerront de nouvelles connexions à travers le monde et collaboreront directement avec notre Bureau.

Soumettez votre candidature avant le 1er juillet.

Le programme est financé par le gouvernement de la République d’Arménie avec le soutien de la Fondation commémorative Jinishian.

Festival “Sunrise Stepanakert” en Artsakh

Le festival d’art « Sunrise Stepanakert » aura lieu en Artsakh. Pour la deuxième année consécutive, cet événement est organisé par des rapatriés - Shoushan Keshishian du Liban et Lilit Akopian de Russie. Du 24 juin au 3 juillet, le festival proposera des expositions, des concerts, des projections de films et des master class par des artistes renommés provenant d’Arménie et de la Diaspora.

Le transport en bus de Erevan à Stepanakert et la participation au festival sont gratuits.

