La FIFA soutiendra autant que possible la construction d’un stade national en Arménie affirme Gianni Infantino

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu à Erévan, le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui se trouve en Arménie dans le cadre des événements consacrés au 30e anniversaire de la Fédération arménienne de football.



Le Premier ministre arménien a salué cette visite de Gianni Infantino en Arménie et sa participation aux événements liés au 30e anniversaire de la Fédération Arménienne de Football (FFA), ce qui témoigne de la coopération efficace entre la FIFA et la FFA. Nikol Pachinian a affirmé sa satisfaction que ces dernières années, environ 90 mini-stades ont été construits en Arménie avec le soutien de la FIFA et du gouvernement arménien.

« Le développement des infrastructures de football a un grand potentiel non seulement pour le sport, mais aussi à des fins éducatives, sociales et culturelles. Le gouvernement a lancé des réformes radicales dans le domaine de la vie saine et coopère avec la FIFA et d’autres partenaires internationaux » a déclaré Nikol Pachinian.

Le Président de la FIFA s’est dit satisfait de cette première visite de l’Arménie et s’est déclaré « impressionné par l’Arménie, sa riche histoire et sa culture ». Gianni Infantino a souligné l’importance du lien entre me sport et l’éducation, notant que la FIFA continuera à soutenir l’Arménie dans le développement des infrastructures de football, et donc non seulement dans le sport, mais aussi dans les programmes de développement éducatif et social.

Les interlocuteurs ont échangé des vues sur l’agenda de la coopération entre l’Arménie et la FIFA. La question de la construction d’un stade national a été évoquée. Le Premier ministre arménien a affirmé que la construction d’un stade national conforme aux normes internationales est l’une des priorités du gouvernement et que des travaux sont en cours dans ce sens. Le président de la FIFA a souligné l’importance d’une telle infrastructure en termes de réputation sportive du pays, notant que la FIFA avec ses outils, soutiendra le processus autant que possible. Dans ce contexte, le président de la FFA, Armen Melikbekyan, a présenté le travail accompli jusqu’à présent.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat, soulignant l’importante contribution du directeur exécutif de la FIFA, le célèbre footballeur arménien Yuri Djorkaeff qui se trouvait à Erévan.

Au nom de la FIFA, Gianni Infantino a remis au Premier ministre arménien un T-shirt avec un ballon signé de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan