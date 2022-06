L’Azerbaïdjan doit se retirer du territoire souverain de l’Arménie affirme le gouverneur du Syunik

Le gouverneur de Syunik, Robert Ghukasyan, a résumé les 100 jours de son mandat lors d’une réunion avec des journalistes. R. Ghukasyan a réitéré l’unité du peuple arménien et a affirmé que travailler en tant que gouverneur de Syunik implique une grande responsabilité. Il peut aider le Syunik et c’est la raison pour laquelle il a accepté d’être nommé gouverneur. Aujourd’hui, lors de la conférence de presse, il a évoqué la sécurité des frontières et d’un certain nombre d’autres questions importantes.

L’ennemi est toujours sur le territoire souverain de l’Arménie, en particulier dans la région du Syunik.

Quand l’ennemi quittera-t-il enfin le territoire souverain de l’Arménie ? Le gouverneur du Syunik a répondu « le territoire qui est notre territoire souverain à la suite de la démarcation, la partie azérie doit se retirer et aller de son côté. Je suis sûr de cela. Je ne pense pas qu’il y aura ici deux opinions. Quant à savoir où, dans quelle section, quel travail la commission trilatérale commencera de facto, je pense qu’il y aura des discussions, je suis sûr que vous obtiendrez des réponses à de nombreuses questions. »

Quant aux publications de presse selon lesquelles le gouverneur de Syunik, Robert Ghukasyan, entretient des relations tendues avec les députés de la faction « Contrat civil » de l’Assemblée nationale, le gouverneur de Syunik n’a pas jugé opportun de répondre. Rejoindra-t-il les rangs de la force dirigeante, le parti « Contrat civil » ? Il répondit « Je pense que nous en reparlerons très bientôt. »

La construction de routes, la gazéification des villages, la réparation des écoles et des écoles maternelles, l’amélioration de l’approvisionnement en eau sont des problèmes prioritaires de l’administration régionale, qui doivent être résolus dans les années à venir. Les travaux de réfection du tronçon Tat-Aghvan de la route interétatique Erevan-Meghri ont commencé, ils seront achevés d’ici la fin de l’année, les problèmes routiers doivent être réglés a indiqué le gouverneur du Syunik.

Pourquoi les diplomates s’intéressent-ils autant à Syunik ? Robert Ghukasyan répondit « L’Arménie entretient des relations avec les États-Unis, de nombreux programmes sont mis en œuvre » a déclaré l’ambassadeur des États-Unis dans la région du Syunik dans le cadre de ces programmes. Le même jour, l’ambassadeur de l’Union européenne est arrivé avec 6 ambassadeurs européens, nous avons discuté des programmes de développement socio-économique. J’ai rencontré l’ambassadeur de Russie, nous avons discuté de diverses questions socio-économiques, nous avons discuté de la question de l’ouverture d’un consulat avec l’ambassadeur d’Iran. Nous sommes prêts pour tous ceux qui veulent mettre en œuvre différents programmes pour Syunik, 4 autres ambassadeurs viendront dans le Syunik dans un proche avenir. » Source Radiolur.

Krikor Amirzayan