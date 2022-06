Après la reconstruction, le point de contrôle de Verin Lars passage du trafic arménien avec la Russie augmentera de 6,4 fois

Le 11 juin, le ministre arménien de l’Économie Vahan Kerobyan, a rencontré le ministre russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, au poste de contrôle et de passage frontalier entre la Russie et la Géorgie de Varin Lars, point de passage des transports arméniens se dirigeant ou en provenance de la Russie.

Il est prévu qu’après la reconstruction et la modernisation de ce passage de Verin Lars, la capacité de passage sera multipliée par 6,4, elle pourra faire passer plus de 2 500 véhicules par jour, avec la possibilité d’atteindre jusqu’à 3 000.

Actuellement, une moyenne de 800 à 1 000 camions passent quotidiennement, et environ 400 automobiles par jour. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan