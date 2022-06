Le goût et l’odeur de la cuisine arménienne étaient hier à Erevan, la capitale de l’Arménie à l’occasion du festival gastronomique festif « Food Fest ».

L’idée a été mise en œuvre à l’initiative de la municipalité d’Erevan avec l’ONG « Développement et préservation des traditions culinaires arméniennes ». L’objectif est de promouvoir la riche sélection de plats festifs traditionnels arméniens, les plats du calendrier arménien.



Dans une trentaine de pavillons du parc Khachkar, des organisations proches des traditions culinaires arméniennes, des restaurants, des traiteurs locaux, et des groupes de personnes ont présenté dans des pavillons et stands, les fêtes traditionnelles arméniennes, leur sacrement, leurs rituels et leurs plats.



Le festival était accompagné de chants et de danses traditionnels arméniens. L’événement a réuni de nombreux habitants d’Erevan et des touristes qui aiment la cuisine arménienne si délicieuse et tant appréciée tant en Arménie que dans le monde, grâce à la diaspora arménienne qui diffuse cette culture culinaire arménienne. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan