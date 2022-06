« Je rêve de jouer ma prochaine pièce en Arménie ! »

Tigran Mekhitarian ose et il fait mouche ! Ses adaptations sont audacieuses. Après Les Fourberies de Scapin de Molière au Théâtre de l’Épée de Bois de la Cartoucherie de Vincennes, puis en tournée, il surprend le public en mettant en scène un classique du répertoire qui défie les siècles, Dom Juan. Cet été, c’est un vent d’insolence, d’émotion et de générosité qui va souffler sur le Festival d’Avignon ! Une rencontre captivante et un talent fou à (re) découvrir. Les lumières viennent de se rallumer. Le public est debout, séduit par tant de vivacité et de créativité. Les mots de Molière, respectés à la lettre, ont (...)