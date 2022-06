Le commerce entre l’Arménie et l’Iran devrait atteindre un milliard de dollars selon ambassadeur iranien en Arménie

Le commerce entre l’Arménie et l’Iran devrait être porté à 1 milliard de dollars, déclare l’ambassadeur iranien en Arménie Abbas Badakhshan Zohouri.

« Malgré le fait que l’Arménie soit limitrophe de l’Atropatène orientale (province iranienne), nous n’avons pas réussi à porter le volume de nos échanges avec ce pays à un demi-milliard de dollars, nous devons donc faire des efforts dans ce sens et porter le chiffre d’affaires commercial à 1 milliard de dollars », a-t-il déclaré, selon le média Pars Today.

L’ambassadeur a déclaré que le président iranien a ordonné d’élaborer et de mettre en œuvre un plan sérieux pour établir des contacts avec tous les pays voisins.

Selon lui, l’Arménie est un bon pont entre l’Iran, l’Union eurasienne et l’UE. « Compte tenu du fait que l’Arménie a des droits de douane préférentiels avec les pays de l’UE, nous pouvons utiliser ce potentiel pour exporter nos marchandises », a déclaré Zohouri.

Avec ARKA