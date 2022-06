Le Premier ministre visite la province d’Ararat pour se familiariser avec le processus des programmes de subventions

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a effectué une visite de travail dans la province d’Ararat. Le Premier ministre était accompagné du vice-Premier ministre Hambardzum Matevosyan, du ministre de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure Gnel Sanosyan, du vice-ministre de l’Économie Arman Khojoyan, du président du Comité de développement urbain Armen Ghularyan, du gouverneur de la province d’Ararat Sedrak Tyonyan.

Dans le cadre de la visite, le Premier ministre s’est familiarisé avec la mise en œuvre de projets dans le cadre de programmes de subventions dans plusieurs communautés.

Nikol Pashinyan a d’abord visité la communauté de Deghdzut, où une école modulaire est en cours de construction dans le cadre du programme « Construction de bâtiments modulaires pour les écoles secondaires avec un petit nombre d’élèves ». Le Premier ministre a visité le site de construction pour se familiariser avec le déroulement des travaux.

Il a été rapporté que l’école est construite selon un modèle développé conjointement par le ministère de l’éducation et des sciences, le ministère des situations d’urgence, le comité de développement urbain, l’UNICEF, ainsi que d’autres organisations internationales et locales concernées. Elle est basée sur les normes modernes de sécurité, d’inclusion et d’économie d’énergie. L’école est conçue pour accueillir 120 élèves. La construction a commencé en 2020 et s’achèvera cette année. Le coût du programme s’élève à 799 millions d’AMD.

Le Premier ministre s’est adressé aux enseignants de l’école, qui ont remercié le Premier ministre d’avoir mis en œuvre le programme de création d’une école moderne dans la communauté et d’avoir fourni aux élèves les meilleures conditions. Nikol Pashinyan les a exhortés à participer au processus de certification, afin d’augmenter leur qualification professionnelle, grâce à quoi les salaires des enseignants augmenteront de manière significative.

Nikol Pashinyan a également parlé aux habitants, écouté leurs problèmes et les a exhortés à participer à tous les programmes du gouvernement visant à établir une agriculture moderne, y compris le programme d’irrigation au goutte-à-goutte. Le vice-ministre de l’économie a également fourni des informations aux personnes présentes.

Le Premier ministre s’est ensuite rendu sur le tronçon routier Berdik-Aygestan, où il a pris connaissance des travaux de reconstruction. Les travaux de drainage et d’asphaltage sont réalisés dans le cadre du programme de réparation des routes d’importance nationale de la République d’Arménie. Les travaux devraient être achevés en novembre de cette année. Le coût du programme est de 360 millions AMD.

Ensuite, le Premier ministre Pashinyan a visité la communauté de Verin Dvin, où il a visité le territoire d’un entrepôt frigorifique pour le stockage de produits agricoles établi par le secteur privé avec le soutien de l’État, et s’est familiarisé avec les activités de ce dernier. Il a une capacité d’environ 5 000 tonnes, dont la construction a été soutenue par le gouvernement dans le cadre du programme de leasing agroalimentaire. Le coût total du programme s’est élevé à 400 millions AMD, dont 300 millions AMD ont été fournis par l’État dans le cadre du programme susmentionné. Le Premier ministre Pashinyan s’est félicité de la création de cette installation, soulignant que le gouvernement continuera à soutenir les exploitations agricoles par le biais de divers programmes visant à établir des exploitations modernes.

Dans cette communauté, le Premier ministre a également pris connaissance de la construction d’un centre de loisirs réalisée par le secteur privé. Un montant de 1,2 million de dollars a déjà été investi dans ce projet. Il sera également doté d’une piscine moderne.

L’étape suivante du Premier ministre était la communauté d’Aygezard. Nikol Pashinyan y a pris connaissance des conditions créées dans le parc communautaire rénové dans le cadre d’un programme de subventions, près duquel des terrains modernes de football, de tennis et de basket-ball ont été construits. Le coût total du projet s’est élevé à 44 millions AMD, dont 65% ont été fournis par la communauté et 35% par le gouvernement.

Là encore, le Premier ministre a parlé aux habitants, s’est familiarisé avec leurs problèmes et a répondu à un certain nombre de questions. Nikol Pashinyan a également visité le stand de tir établi par le secteur privé dans la communauté, et s’est rendu compte des conditions créées.

Le Premier ministre Pashinyan a également pris connaissance du processus de réparation des sections de la route nationale Ayntap-Mkhchyan-Artashat-Aygavan. Les travaux réalisés dans le cadre du programme budgétaire de l’État pour la reconstruction des routes nationales devraient être achevés en novembre de cette année. Le coût du programme est de 1 milliard 699 millions AMD.

Le Premier ministre a également pris connaissance du processus de reconstruction de la route Yeghegnavan-Aygavan, dont l’achèvement est prévu en novembre de cette année. Le coût du programme est de 259 millions AMD.

La dernière étape de Nikol Pashinyan a été la ville d’Ararat, où le Premier ministre a pris connaissance des conditions créées dans le parc reconstruit dans le cadre du programme de subventions. Dans le cadre du projet, toute la surface du parc a été carrelée, la fontaine et l’amphithéâtre ont été réparés, les bancs ont été changés, un réseau d’irrigation et un système d’éclairage sont en cours d’installation. Le coût de l’amélioration du parc est de 100 millions d’AMD, dont 70% ont été alloués par le budget de la ville et 30% par le budget de l’Etat.